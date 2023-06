Urlop w Chorwacji coraz droższy. O ile wzrosły ceny hoteli, usług i jedzenia

Rosną ceny w Chorwacji, jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. Wpływ na to ma nie tylko inflacja, ale również tzw. efekt cappuccino. Po zmianie waluty z kun na euro usługodawcy zaokrąglają ceny, by "uatrakcyjnić" je wizualnie. Ile zapłacimy za wyżywienie, nocleg i atrakcje turystyczne podczas urlopu w Chorwacji?

Chorwacja - ceny żywności

Jednym z czynników mogących wpłynąć na decyzję o wyjeździe jest koszt urlopu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku wzrosły w Chorwacji w ujęciu rocznym o 7,9 procent - wynika z najnowszych danych chorwackiego Urzędu Statystycznego (DZS). W zeszłym miesiącu najbardziej podrożała żywność i napoje bezalkoholowe oraz restauracje i hotele (wzrost na poziomie 15,1 proc.). Cena chleba, w zależności od rodzaju i jakości, waha się obecnie od 1 do 3 euro (między ok. 4,5 zł a 13 zł), ok. 3 euro zapłacimy także za opakowanie 10 jaj, a za kilogram jabłek 1,5 euro - wylicza portal croatia-tourism.com.

Dubrownik Shutterstock

Ceny produktów mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Podczas gdy kawa w przeciętnej kawiarni kosztuje 1,5 euro, a w centrum popularnego wśród turystów Orebicia 1,60 euro (przed rokiem 1,20 euro), w centrum Splitu zapłacimy za nią 2 euro lub więcej. W zabytkowej części Dubrownika może to być koszt powyżej 3 euro. Cena pizzy waha się między 7 a 15 euro (31-67 zł). Za tradycyjne specjały lokalnej kuchni, takie jak grillowana biała ryba, zapłacimy ponad 20 euro (89 zł).

Ceny noclegów w Chorwacji

Portal telewizji N1 porównał oferty w internetowych serwisach, oferujących krótkoterminowy wynajem mieszkań. Jak wskazał, najtańsze apartamenty dla czteroosobowej rodziny w miasteczku Poreč na półwyspie Istria w północnej części kraju wynajmiemy na 10 dni już za tysiąc euro. 10-dniowy pobyt w hotelu to koszt przynajmniej 1,3 tys. euro. Inaczej sytuacja przedstawia się w Szybeniku w środkowej Dalmacji. Czteroosobowa rodzina znajdzie tu nocleg na 10 dni już od ok. 550 euro. Ceny w hotelach wahają się między 2,2 tys. a 6,6 tys. euro. Popularna wśród turystów wyspa Brač oferuje kwatery prywatne dla rodziny już od tysiąca euro, ale przyjezdni znajdą również takie, w których 10-dniowy pobyt kosztuje ponad 8 tys. euro. Ceny hoteli na wyspie zaczynają się od ok. 2 tys. euro za 10 dni.

W 2022 roku Chorwację odwiedziło ponad milion turystów z Polski Shutterstock

Wpływ "efektu cappuccino" na zmiany cen

Na wzrost cen wyżywienia, noclegów, usług i atrakcji w Chorwacji wpływ ma nie tylko inflacja, ale również podatki i zmiana waluty z kun na euro - wskazuje portal Rankomat.pl, który wraz z youtuberami z kanału Prawdziwa Chorwacja sprawdził, jak w tym sezonie kształtują się ceny w tym kraju. W przypadku nowej waluty chodzi o tzw. efekt cappuccino, polegający na tym, że usługodawcy zaokrąglają ceny do pełnych kwot, by wizualnie "uatrakcyjnić" cenę, ale jednocześnie pobierają większą kwotę. "Przykładowo bilet wstępu, który przed przejściem na euro kosztował 70 kun, czyli około 9,3 euro, został zaokrąglony do pełnych 10 euro" - wskazują autorzy raportu.

Chorwacja, plaża Stiniva na wyspie Vis Shutterstock

Według youtuberów z kanału Prawdziwa Chorwacja efekt cappuccino jest szczególnie widoczny w segmencie atrakcji turystycznych. Bilet wstępu do zlokalizowanej na wyspie Hvar Twierdzy Hiszpańskiej przed rokiem kosztował 70 kun, czyli 9,29 euro. Obecnie wejście do fortecy kosztuje już 10 euro. Przykładów równania cen w górę jest więcej: "Zwiedzanie Twierdzy Mirabella w Omiszu w 2022 roku kosztowało 20 kun, czyli 2,6 euro. Obecnie za wejście do tej atrakcji trzeba zapłacić 3 euro. Natomiast wycieczka promem na wyspę Hvar z Drevniku rok temu kosztowała 70 kun (9,29 euro). Obecnie cenę też zaokrąglono do 10 euro" - czytamy w komunikacie Rankomat.pl.

Autor:wac//az

Źródło: dzs.gov.hr, croatia-tourism.com, N1, Rankomat.pl, tvn24.pl