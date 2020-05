Kurorty liczą na gości. "Znam wielu ludzi, którzy mówią, że przylecą tu pierwszym możliwym lotem"

Pogoda już jest, ale we włoskich, obleganych o tej porze roku przez turystów miejscowościach, nie ma na razie nikogo poza miejscowymi. Premier Włoch Giuseppe Conte mówi, że "od 3 czerwca możliwe będzie podróżowanie po krajach unijnych, bez konieczności odbywania kwarantanny dla tych, którzy będą wjeżdżać na teren Włoch". - To pomoże odrodzić się branży turystycznej - dodaje. Włosi zapowiadają otwarcie granic i nie mogą doczekać się gości z zagranicy. Liczą na nich przede wszystkim regiony, w których chorych było niewielu.

- Jesteśmy gotowi do otwarcia ośrodków wypoczynkowych. Chcę wszystkim przypomnieć, że nasze miasto jest całkowicie bezpieczne i wolne od COVID-19 – mówi Claudio Ambrogetti, właściciel hotelu w Taorminie na Sycylii.

Gotowe są też kurorty w Hiszpanii, gdzie od końca czerwca ma być zniesiony obowiązek kwarantanny. - Znam wielu ludzi z Niemiec, którzy mówią, że przylecą tu pierwszym możliwym lotem. To będzie duże wyzwanie, bo w pierwszym okresie otwarcia granic możemy mieć tłumy – mówi DJ Balineiro, Niemiec mieszkający na Majorce.

"Granica znów jest otwarta. To symbolizuje naszą ciężką pracę"

To, że słoneczna Italia czy popularne hiszpańskie wyspy już zapraszają turystów, nie oznacza jeszcze, że ci przyjadą. Zależeć to będzie od decyzji rządów poszczególnych państw. - Ludzie będą musieli przygotować się na to, że wakacje w Europie w tym roku prawdopodobnie nie będą miały nic wspólnego ze tymi, które znają z poprzednich lat – mówi minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.