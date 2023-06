Wagnerowcy zajęli Rostów nad Donem. Mieszkańcy: sytuacja jest spokojna, ale bardzo niejasna

Mieszkańcy Rostowa nad Donem, gdzie jak twierdzi szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - wagnerowcy bez walki zajęli sztab Południowego Okręgu Wojskowego, opowiadają, że sytuacja w mieście jest spokojna, ale jednocześnie bardzo niejasna - powiadomił w sobotę niezależny rosyjski portal Meduza.

Cytowany przez Meduzę Kiriłł powiedział, że mieszkańcy nie mają wiarogodnej informacji o tym, co się dzieje. Jego znajomi - jak przekazał - otrzymali rano polecenia od przełożonych, żeby pozostać w domu, a zatem to robią.

Kiriłł wyznał, że jeśli władze zdecydują się użyć przeciwko wagnerowcom lotnictwa lub broni dalekiego zasięgu, to "będzie strasznie". - Skąd wiadomo, że jeśli człowiek pojedzie do jakiejś dzielnicy, nie zacznie się niekontrolowana strzelanina? - zapytał retorycznie.

Siergiej powiedział Meduzie, że niespecjalnie się boi, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat ludzie po prostu zmęczyli się strachem. - Mam paszport zagraniczny, mam oszczędności i w razie czego siedzę na walizkach - oznajmił. Przyznał, że do Prigożyna odnosi się bardzo ambiwalentnie, gdyż z jednej strony wydaje się, iż "wali prawdę (prosto w oczy)", ale z drugiej "ręce ma po łokcie we krwi", bo uczestniczył w walkach w Ukrainie.

Według niego nie można wykluczyć, że obecna sytuacja została zaaranżowana przez władze, by uzasadnić wyprowadzenie rosyjskich wojsk z Ukrainy. Niewykluczone też, że skończy się tylko zmianą niektórych osób na stanowiskach.

- Jeśli on sam (tj. Prigożyn - red.) dojdzie do władzy, to będzie wojskowa dyktatura, czyli jeszcze gorzej, niż dalsze powolne dokręcanie śruby przez Putina - ocenił.

"Już drugi rok w nic nie wierzę i niczego nie oczekuję"

Nikołaj powiedział, że dzwoni po wszystkich znajomych w mieście, żeby dowiedzieć się, jaka jest u nich sytuacja. Z rozmów tych wynika, że sprzęt wojskowy Grupy Wagnera rzeczywiście znajduje się w centrum, ale jest spokojnie.

Także Iwan powiedział, że jest bardzo spokojnie, choć z okna widzi policjantów i ludzi w wojskowych mundurach. Według niego nie wiadomo, co się dzieje, ale "to jest po prostu 'dyskusja' struktur siłowych". - Myślę, że szybko dojdą do kompromisu i rozejdą się. Nikomu nie jest potrzebne napięcie w regionie. (...) Co można zrobić? Siedzimy i czekamy - powiedział.

- Odnoszę się (do obecnej sytuacji - red.) jak do wszystkiego, co się dzieje: podejrzliwie i pełna niejasności. Wydaje mi się, że mogą w ten sposób odwracać naszą uwagę od dużo gorszego paskudztwa, które odbywa się gdzieś indziej. Trudno powiedzieć. Już drugi rok w nic nie wierzę i niczego nie oczekuję - powiedziała Anastazja.

Trwa bunt wagnerowców

W piątek szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiadomił, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.

Gubernator obwodu lipieckiego w środkowej Rosji Igor Artamonow poinformował w sobotę po południu, że przez ten region przemieszczają się kolumny sprzętu najemników z Grupy Wagnera. Wcześniej tego dnia źródło agencji Reuters powiadomiło, że żołnierze Grupy Wagnera przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi w Woroneżu a konwój pojazdów wojskowych wspomnianej grupy Jewgienija Prigożyna zmierza w kierunku Moskwy.

Władimir Putin nazwał żołnierzy najemniczej Grupy Wagnera zdrajcami i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem, a Rosja zostanie obroniona. Prigożyn zadeklarował w sobotę po przemówieniu Władimira Putina, że jego bojownicy nie poddadzą się w walce z regularną rosyjską armią.

