W USA może zabraknąć nawet 200 tysięcy wykwalifikowanych kierowców

Amerykańskie portale prognozują, że branży dostawczej w Stanach Zjednoczonych, która pełni kluczową rolę w amerykańskiej gospodarce, grozi w 2022 roku ogromny niedostatek kierowców. Może on sięgnąć ponad 200 tysięcy. Problemem jest nie tylko to, że nie ma kto zastąpić kierowców przechodzących na emeryturę, ale również fakt, że branża ta jest uznawana za niebezpieczną.

Jest gorzej przez koronawirusa

Jak oceniają rozmówcy Voanews, sytuację pogorszyła pandemia COVID-19. Właściciel jednej z firm dostawczych Yuri Shalak powiedział portalowi, że przeciętny wiek kierowców ciężarówek w USA to 47 lat, a tymczasem w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyło się zapotrzebowanie na transport towarowy, bo więcej osób zamawia towary przez internet. Problemy ze znalezieniem siły roboczej sprawiły, że niektóre firmy zaczęły inwestować w nowe technologie, by poprawić przepustowość dróg – takie jak samochody autonomiczne. Zanim jednak zaczną one być masowo stosowane na drogach, może minąć co najmniej 10 lat.