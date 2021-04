Indyjska mutacja koronawirusa wykryta w kolejnym europejskim państwie

W Szwajcarii w sobotę wykryto pierwszy przypadek zakażenia indyjskim wariantem koronawirusa - poinformował w sobotę szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego. To kolejny kraj, w którym stwierdzono obecność nowego wariantu.

- Dodanie Indii do listy krajów wysokiego ryzyka jest w trakcie konsultacji - podały szwajcarskie władze.

Indyjski wariant koronawirusa

W czwartek o wykryciu wariantu B.1.617 na swoim terytorium u 20 studentów z Indii poinformowały władze Belgii. Grupa dotarła do Europy 12 kwietnia, lądując w Paryżu. Ponad 70 przypadków wykryto również w Wielkiej Brytanii.

Obecnie do Szwajcarii z Indii mogą przyjeżdżać wyłącznie szwajcarscy obywatele oraz osoby z pozwoleniem stałego pobytu. Kraje, takie jak Wielka Brytania, Kanada, Singapur oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie całkowicie zakazały lotów z Indii.

Globalne epicentrum pandemii

W ciągu ostatniej doby w Indiach liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 346 786 przypadków - powiadomiło w sobotę indyjskie ministerstwo zdrowia. To kolejny rekord pod względem liczby infekcji na świecie i to już trzeci dzień z rzędu. Szpitalom brakuje tlenu dla pacjentów. Indie "są w uścisku szalejącej drugiej fali pandemii COVID-19" - zwraca uwagę agencja Reutera. W stołecznym Delhi, gdzie system opieki zdrowotnej jest niedofinansowany, mniej niż co cztery minuty umiera osoba zakażona koronawirusem.