Świat

Zlokalizowano w Syrii pozostałości po tajnym programie broni chemicznej z czasów Asada

Władze Syrii zlokalizowały pozostałości tajnego programu broni chemicznej byłego prezydenta Syrii Baszara al-Assada, w tym surowce i amunicję podobną do tej, której używano do przeprowadzania śmiercionośnych ataków gazowych podczas długotrwałej wojny domowej w tym kraju - powiedział agencji Reuters syryjski urzędnik.

Syryjskie władze przejęły między innymi 70 rakiet i bomby lotnicze używane do przenoszenia broni chemicznej. Odnaleziona amunicja jest podobna do tej, której reżim Asada używał podczas ataków gazami bojowymi w czasie rozpoczętej w 2011 roku wojny domowej - powiedział agencji Reutersa przedstawiciel syryjskich władz.

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) ogłosiła we wtorek, że jej przedstawiciele współpracowali z Syryjczykami, odkrywając niezgłoszone składy amunicji z bronią chemiczną. Inspektorzy OPCW i syryjscy urzędnicy odkryli też komponenty do produkcji między innymi sarinu.

Ten gaz bojowy został wykorzystany przez wojska Asada do zaatakowania w sierpniu 2013 roku leżącej na przedmieściach Damaszku miejscowości Ghuta. Według różnych szacunków zginęło od kilkuset do blisko dwóch tysięcy osób. Prawdopodobnie był to największy atak z użyciem broni chemicznej w czasie syryjskiej wojny domowej.

Katoub: dziś zrobiliśmy coś dla narodu syryjskiego i dla świata

Władze Syrii zatrzymały także 18 osób podejrzewanych o zaangażowanie w program rozbudowy broni chemicznej, w tym wysokich rangą wojskowych i urzędników. Ich nazwiska nie zostały dotąd ujawnione - powiedział w wywiadzie Mohamad Katoub, stały przedstawiciel Syrii przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze.

- Pomimo tajemnicy, niebezpieczeństwa i ogromnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa dziś zrobiliśmy coś dla narodu syryjskiego i dla świata - powiedział Katoub. - To pierwszy raz, kiedy udało się odzyskać taką amunicję, zanim została użyta w zbrodniach przeciwko narodowi syryjskiemu - dodał.

Powiedział, że zabezpieczenie i przechowywanie znalezionych materiałów przyczynia się do bezpieczeństwa narodowego i globalnego.

Obalenie Asada i chęć współpracy z Zachodem

Według OPCW i ONZ siły Asada wielokrotnie używały broni chemicznej, w tym sarinu, chloru i gazu musztardowego.

W wojnie domowej zginęło kilkaset tysięcy osób, a miliony Syryjczyków musiały uciekać z domów. Wspierany przez Rosję i Iran reżim latami walczył z rozdrobnioną opozycją.

Rebelianci prowadzili również walki między sobą, a w konflikt włączyły się też inne państwa. Na początku grudnia 2024 roku Asad został obalony przez koalicję zbrojnych ugrupowań wywodzących się z ruchów islamistycznych.

Nowe władze deklarują chęć odbudowy i scalenia podzielonego wojną kraju. Nastawiają się również na współpracę z Zachodem. Nie jest jasne, co dokładnie pozostało po arsenale broni chemicznej Asada - zaznaczyła agencja Reutersa. OPCW deklaruje, że musi jeszcze sprawdzić w Syrii około 100 miejsc.

Źródło: PAP, Reuters
Tagi:
