Świat

Rusza proces w sprawie zatrucia w tureckim hotelu. Zginęła czteroosobowa rodzina

Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Pojechali na wakacje do Turcji, zameldowali się w hotelu w Stambule, a po chwili źle się poczuli. Nie otrzymali pomocy na pogotowiu, a recepcjonista wykazał się ignorancją. Finał tej historii jest najgorszy z możliwych - cała rodzina z powodu zatrucia zmarła kilkadziesiąt godzin później. Najprawdopodobniej zatruli się gazem użytym do dezynsekcji na innym piętrze hotelu. Toczy się proces, ale nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.

27-letnia Cigdem Bocek, jej 38-letni mąż Servet i dwójka dzieci, 3-letnia Masal i 6-letni Kadir, pięć miesięcy temu wyjechali do Stambułu. Mieli wrócić po kilku dniach, ale nie wrócili nigdy. Krótko po przyjeździe do Turcji wszyscy zaczęli odczuwać objawy zatrucia: nudności, wymioty i utratę przytomności.

Rodzina udała się taksówką na pogotowie, ale nie została przyjęta do szpitala. Kilka godzin po powrocie do hotelu ich stan dramatycznie się pogorszył. W nocy zmarło dwoje małych dzieci, wkrótce potem ich matka, a kilka dni później ojciec.

Początkowo podejrzewano, że rodzina zatruła się pokarmem zjedzonym w jednej z restauracji. - Chcę poznać całą prawdę, co się wydarzyło i co oskarżeni mają do powiedzenia w swojej obronie - powiedział Yilmaz Bocek, ojciec i dziadek ofiar.

Tragedia podczas wakacji. Nie żyją dzieci i ich rodzice

Śmiertelny gaz w pokoju, nieudana akcja ratunkowa

Według prokuratury w ich pokoju unosił się śmiertelny gaz powstały po użyciu fosforku glinu, środka, który według aktu oskarżenia został zastosowany w hotelu w celu zwalczania pluskiew. Eksperci wskazują, że gaz najprawdopodobniej przedostał się do pokoju przez system wentylacyjny z pomieszczenia poniżej, gdzie przeprowadzono dezynsekcję. Prokuratura formułuje również zarzuty wobec personelu hotelu.

W feralną noc recepcjonista opuścił budynek, mimo wyczuwalnego zapachu chemikaliów, zamykając przy tym drzwi wejściowe. W tym czasie Servet Bocek wezwał pogotowie, ale ratownicy nie mogli wejść do środka.

Mężczyzna próbował wyważyć drzwi. Dopiero po około 7 minutach pracownik hotelu wrócił i otworzył wejście. Zdaniem śledczych właśnie te minuty mogły przesądzić o losie rodziny.

- Straciliśmy dwa pokolenia rodziny. To tragedia, której nikt nigdy nie powinien przeżyć. Oczekujemy sprawiedliwości - powiedziała Cemile Yilmaz, matka i babcia ofiar.

W związku ze sprawą zamknięto hotel w Stambule
W związku ze sprawą zamknięto hotel w Stambule
Rusza proces w sprawie śmierci wielu osób

Przed sądem w Stambule na ławie oskarżonych zasiadło w sumie sześć osób, w tym właściciel hotelu i firmy dezynsekcyjnej. Prokuratura zarzuca im spowodowanie śmierci wielu osób przez rażące zaniedbania. Grozi im od kilku do 22,5 roku więzienia.

Właściciel hotelu nie przyznaje się do winy. Oświadczył, że nie wierzy, by to oprysk spowodował śmierć rodziny. "Wezwaliśmy firmę dezynsekcyjną, która kilka dni później przeprowadziła oprysk. Po zabiegu pokój pozostawał zamknięty przez dwa dni. Wybór tej firmy opierał się na jej ocenach w internecie oraz referencjach hoteli zamieszczonych na stronie. Nie ma możliwości, by oprysk wykonany w pokoju numer 101 oddziaływał na pokój 202 - między tymi pomieszczeniami nie było żadnego połączenia wentylacyjnego" - oświadczył właściciel hotelu Hakan Oglak.

Aresztowany właściciel firmy dezynsekcyjnej w swojej obronie przekonuje, że nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za użyte środki. Twierdzi, że nie ma specjalistycznej wiedzy, a zakupem pestycydów zajmowali się zatrudnieni technicy. Podkreśla też, że firma nie miała pełnej certyfikacji częściowo z powodu pandemii, a on sam nie zajmował się dezynsekcją i nie znał szczegółowych procedur. Z kolei mężczyzna bezpośrednio przeprowadzający oprysk zeznał, że oficjalnie był zatrudniony jako osoba sprzątająca.

- Główną odpowiedzialność ponosi firma zajmująca się zwalczaniem pluskiew. Była ona wcześniej znana organom nadzoru, a mimo to nie została objęta wystarczającą kontrolą - stwierdził prawnik rodziny Yasar Balci. - Firma zastosowała środek, którego nie miała prawa użyć. Został pozyskany nielegalnie - dodał.

Yilmaz Bocek podkreślił, że rodzina nie przyszła do sądu po zemstę. - Wręcz przeciwnie, to sąd musi udowodnić, że winni zostali sprawiedliwie ukarania i że ludzie mogą czuć się bezpiecznie przyjeżdżając do Turcji jako turyści - powiedział. - To nie tak, że jeśli jedna osoba zrobiła coś złego, wszyscy są źli. Ale winni muszą zostać ukarani i to najsurowiej - dodał.

Adwokat reprezentujący poszkodowanych zapowiada także kolejne kroki prawne wobec szpitali.

Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica