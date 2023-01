"Latające superradary" w Rumunii. Mają "śledzić rosyjskie samoloty, które zbliżają się do granic NATO"

W najbliższych godzinach do rumuńskiej bazy przylecą dwa kolejne samoloty AWACS, znane jako "latające superradary". Każdy z nich to Boeing 707 wyposażony w nowoczesną technologię radiolokacji i nadzoru przestrzeni powietrznej. Wraz z maszynami do Otopeni pod Bukaresztem trafi też około 180 wojskowych.