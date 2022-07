Ponad 1000 osób zmarło w ciągu blisko dwóch tygodni wskutek upałów w Portugalii

Portugalska Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) przekazała we wtorek, że w związku z upałami w ciągu niespełna dwóch tygodni zmarło ponad 1000 osób. Od środy meteorolodzy spodziewają się powrotu ponad 40-stopniowych upałów w kilku częściach kraju.

1063 osoby zmarły w Portugalii w efekcie tropikalnych upałów w okresie od 7 do 18 lipca - poinformowała we wtorek rządowa Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS). Zastrzeżono, że są to wstępne dane i liczba ofiar śmiertelnych może być większa.