"Dowód gotowości do obrony każdego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego"

W Polsce trwają międzynarodowe manewry IMMEDIATE RESPONSE-24. Są częścią ćwiczeń państw natowskich pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24. W ich ramach sprawdzana jest zdolność sił NATO do odstraszania i obrony, w tym odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa Sojuszu.

"Międzynarodowe ćwiczenie IMMEDIATE RESPONSE-24 jest zarówno świetną okazją do doskonalenia umiejętności bojowych, jak i dowodem gotowości do obrony każdego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego" - przekazało w sobotnim wpisie na platformie X Ministerstwo Obrony Narodowej.