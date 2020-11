Luizjana zmienia konstytucję w sprawie aborcji

Wyborcy w Luizjanie zatwierdzili poprawkę do konstytucji stanowej, która uniemożliwia sądom uznanie "prawa do aborcji" lub publiczne jej finansowanie. Autorką nowelizacji jest była senator stanowa Katrina Jackson z Partii Demokratycznej. Jej projekt poparli zarówno demokraci, jak i republikanie.

Według Associated Press poprawka, znana pod nazwą "Kochaj życie", przeszła 64 procentami głosów. Zastrzega ona, że "nic w tej konstytucji nie może być interpretowane jako zabezpieczenie lub ochrona prawa do aborcji lub wymagające finansowania aborcji". "Ważne jest, aby zrozumieć, że pierwsza poprawka nie jest zakazem aborcji. Zatrzymuje ona po prostu politykę aborcyjną w rękach naszych ustawodawców, a nie sędziów stanowych" - napisała Jackson w artykule opublikowanym w "The Advocate" w zeszłym miesiącu.