W jednym z największych miast świata wkrótce może zabraknąć wody. Wskazano "dzień zero"

Większość mieszkańców miasta Meksyk w ciągu kilku miesięcy może stracić dostęp do bieżącej wody - pisze portal CNN. Winne temu są między innymi zmiany klimatu i zły stan infrastruktury. Eksperci alarmują, że już wkrótce stolicę Meksyku może czekać "dzień zero".

Jak podaje CNN, miasto Meksyk , które wraz z obszarem metropolitalnym zamieszkują prawie 22 miliony ludzi, "stoi w obliczu poważnego kryzysu wodnego". Zdaniem części ekspertów sytuacja w "jednym z największych miast świata" jest na tyle poważna, że już za kilka miesięcy większość mieszkańców Meksyku może zostać bez dostępu do wody. Amerykański nadawca wymienia szereg czynników, które wpływają na takie problemy: od geografii, przez chaotyczny rozwój miasta, zmiany klimatyczne i zły stan infrastruktury.

- Kilka dzielnic od tygodni cierpi na brak wody, a do rozpoczęcia opadów pozostały jeszcze cztery miesiące - wskazuje cytowany przez CNN Christian Domínguez Sarmiento, naukowiec zajmujący się badaniem atmosfery na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (UNAM). - Jesteśmy mniej więcej w środku pory suchej, a utrzymujący się wzrost temperatury spodziewany jest do kwietnia lub maja - dodaje June Garcia-Becerra, specjalistka ds. inżynierii z Uniwersytetu Północnej Kolumbii Brytyjskiej.

Susze coraz bardziej dotkliwe

Jak zaznacza, "zmiany klimatyczne spowodowały, że susze są coraz bardziej dotkliwe". Zmiany klimatu idą w parze z problemami szybko rozwijającego się miasta. Eksperci wskazują, że scentralizowany system wodociągowy nie nadąża za wzrostem populacji. Mieszkańcy kilku dzielnic już dziś dotkliwie odczuwają skutki kryzysu wodnego. Wśród nich Alejandro Gomez, który w rozmowie z CNN przyznaje, że nie ma dostępu do bieżącej wody od ponad trzech miesięcy.

Na początku lutego miejscowe media donosiły, iż przedstawiciel rządowej agencji ds. wody CONAGUA powiedział, że bez znacznych opadów "dzień zero", gdy dostęp do wody utraci większość mieszkańców, może nadejść już 26 czerwca.

Problemy z wodą w Meksyku

Władze starają się jednak uspokajać mieszkańców, że "dnia zero" nie będzie. Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador podczas konferencji prasowej 14 lutego powiedział, że trwają prace nad rozwiązaniem problemów związanych z wodą. Z kolei burmistrz Meksyku, Martí Batres Guadarrama, na niedawnej konferencji prasowej oświadczył, że doniesienia na temat "dnia zero" to "fake newsy" rozpowszechniane przez przeciwników politycznych.