W Iranie działają pierwsze terminale Starlink

Analityk ośrodka Carnegie Endowment poinformował w piątek, że dzięki aktywistom w Iranie działają już pierwsze terminale Starlink. Tego samego dnia stacja CNN podała, że Biały Dom prowadzi rozmowy z Elonem Muskiem w sprawie zapewnienia opozycji w Iranie łączności internetowej poprzez należący do jego firmy SpaceX system sieci satelitarnej.

"Od ponad miesiąca trwają wysiłki na rzecz przekazania terminali Starlink do Iranu. Jedna grupa aktywistów, która chce pozostać anonimowa, wysłała już dziesiątki terminali do Iranu i zamierza zwiększyć skalę swoich działań" - napisał na Twitterze Karim Sadjadpour, amerykański analityk pochodzenia irańskiego związany z think tankiem Carnegie Endowment.