Brali udział w misji przeciwko dżihadystom. Nie żyje dwóch Amerykanów

Amerykanie, którzy towarzyszyli w misji irackim wojskowym, zginęli w niedzielę. Jak oświadczyło w komunikacie Centralne Dowództwo USA, odpowiadające za działania wojsk amerykańskich na Bliskim Wschodzie, zgodnie z polityką Pentagonu nazwiska poległych zostaną podane do wiadomości publicznej dopiero po zawiadomieniu bliskich. Innych szczegółów wydarzenia komunikat nie zawiera.

Realne zagrożenie

W raporcie generalnego inspektora Departamentu Obrony, opublikowanym wcześniej w tym roku, zauważa się, że pomimo śmierci w październiku 2019 roku założyciela i wieloletniego przywódcy Abu Bakra al-Bagdadiego, organizacja nie zaprzestała działalności i dalej przeprowadza ataki. Jak zwrócono uwagę, choć IS nie rośnie w siłę, "nie straciło zdolności przemieszczania się, a także ukrywania i transportowania swoich bojowników oraz zapasów na pustynnym i górzystym terytorium Iraku".

"IS w Iraku ma wciąż wystarczające zasoby ludzkie i zdolność planowania, aby przeprowadzać regularne ataki na małą skalę. Niekiedy udaje się im dostać do centrów miast, ale nie dążą do utrzymania terytorium" - ocenił w swoim raporcie inspektor generalny Pentagonu.