Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada dyskusję o praworządności w Polsce

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że we wtorek na spotkaniu Komisji Europejskiej odbędzie się dyskusja o praworządności w Polsce, w tym o środkach tymczasowych, które mogłyby zostać podjęte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o sprawę systemu dyscyplinarnego w polskim sądownictwie, zaskarżonego do TSUE przez KE.

Chodzi o zaskarżony w ubiegłym roku do TSUE przez Komisję Europejską system dyscyplinarny w polskim sądownictwie. Według doniesień medialnych, KE może zwrócić się o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, w tym przypadku o zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W czwartek Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję wzywającą Komisję Europejską do wystąpienia o takie środki.

Zdaniem urzędników z Brukseli polski system nie gwarantuje rozpatrywania spraw w "rozsądnym czasie", co umożliwia ministrowi sprawiedliwości - za pośrednictwem mianowanych przez niego rzeczników dyscyplinarnych - doprowadzenie do sytuacji, w której przeciwko sędziom sądów powszechnych będą toczyć się długotrwałe postępowania dyscyplinarne. Nowy system - według Komisji Europejskiej - wpływa również na prawo sędziów sądów powszechnych do obrony.

W grudniu Komisja Europejska zwróciła się w liście do polskiego prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów - "ustawy kagańcowej" do czasu przeprowadzenia konsultacji. Mimo to projekt zgłoszony przez posłów klubu PiS został przyjęty przez Sejm i trafił do Senatu.