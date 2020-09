Włoska pielęgniarka o pierwszej fali COVID-19. "Wspominamy to jak zły sen"

We Włoszech zaczyna się druga fala zakażeń koronawirusem. Dziennie jest ich ponad 1200, ale testów robi się sześć razy więcej niż w Polsce. Tym razem najbardziej dotknięte są regiony centralne. Młoda pielęgniarka Letizia Fumagalli w kwietniu opowiadała o sytuacji we włoskich szpitalach. W kolejnej rozmowie z Marią Mikołajewską mówi o próbach powrotu do normalności.

Leticia Fumagalli – około pięciu miesięcy po swoim pierwszym wywiadzie - opowiada, że w maju wróciła do domu, do swoich rodziców. – Już wtedy czułam, że wracam do dawnych przyzwyczajeń, mimo że życie jest inne niż przed pandemią. Teraz mieszkam z moim chłopakiem. Po miesiącach rozłąki stwierdziliśmy, że nie możemy już mieszkać osobno – mówi 24-latka. – Moja praca w szpitalu prawie wróciła do normalności. Zamknęliśmy intensywną terapię COVID. Ani my, ani inne oddziały nie leczymy już zakażonych pacjentów – dodaje.