Kobieta, która oskarżyła księcia Andrzeja o wykorzystanie seksualne, nie żyje

Virginia Giuffre, która w 2021 roku oskarżyła księcia Andrzeja o napaść seksualną, nie żyje. Miała 41 lat. O śmierci kobiety poinformowała rodzina.

Kluczowe fakty: Policja odnalazła nieprzytomną Virginię Giuffre w jej domu w Australii Zachodniej.

Rodzina wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że 41-latka była "światłem, które pomogło tak wielu ofiarom" wykorzystywania seksualnego.

Giuffre w 2021 roku oskarżyła księcia Andrzeja o napaść seksualną.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chcesz uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Jak pisze BBC, w opublikowanym w piątek oświadczeniu rodzina poinformowała o śmierci Virginii Giuffre. Kobieta zmarła w swoim domu w Australii Zachodniej, gdzie mieszkała od wielu lat z mężem i trójką dzieci. Podkreślono, że była ona "wojowniczką w walce z wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi" i że była "światłem, które pomogło tak wielu ofiarom". "Pomimo wszystkich przeciwności losu, jakie napotkała w swoim życiu, świeciła tak jasno. Będziemy za nią tęsknić ponad miarę" - napisano.

Oświadczenie wydał również rzecznik kobiety, Dini von Mueffling. Opisał ją jako "jedną z najbardziej niezwykłych osób, jakie kiedykolwiek miałem zaszczyt poznać". Podkreślił, że była "latarnią dla innych ocalałych i ofiar" i "reprezentowanie jej było przywilejem życia".

Rodzina kobiety przekazała, że 41-latka odebrała sobie życie. Australijska policja podała, że w nocy została wezwana do domu w Neergabby, terenie rolniczym na przedmieściach Perth, i natrafiła na nieprzytomną Giuffre. Wszczęto dochodzenie w sprawie, ale według wstępnych ustaleń jej śmierć nie budzi podejrzeń co do ewentualnego udziału osób trzecich.

Kim była Virginia Giuffre

Virginia Giuffre w 2021 roku złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew, w którym oskarżyła księcia Andrzeja, brata brytyjskiego króla Karola III, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. Miała być jedną z licznej grupy dziewcząt, które zostały zwabione przez nieżyjącego już amerykańskiego finansistę Jeffreya Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Jednym z nich miał być książę Andrzej. Ten konsekwentnie temu zaprzecza. W marcu 2022 roku ogłoszono, że Giuffre i książę zawarli ugodę pozasądową.

Giuffre była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi i jedną z najbardziej prominentnych jego oskarżycielek.

Trzy tygodnie temu Giuffre napisała w mediach społecznościowych, że jest w bardzo ciężkim stanie po wypadku samochodowym. Jak stwierdziła, lekarze dali jej "cztery dni życia". Policja informowała jednak, że doszło do "drobnej" kolizji i "nie zgłoszono żadnych obrażeń poniesionych w wyniku wypadku".