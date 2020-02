Koktajle Mołotowa i armatki wodne przed festiwalem piosenki

W nadmorskim kurorcie Vina del Mar w Chile doszło w niedzielę do starć wielotysięcznej grupy manifestantów z policją. W mieście rozpoczyna się właśnie jeden z najważniejszych w Ameryce Łacińskiej festiwali muzycznych. Niedzielna demonstracja była kolejną akcją w ramach trwających od października protestów.

Do zamieszek doszło w kurorcie Vina del Mar w środkowym Chile

Jak zauważa agencja AFP, to, że niezadowoleni z polityki władz Chilijczycy postanowili zjechać do Vina del Mar, by zakłócić inaugurację znanego festiwalu, świadczy, że trwający od ponad 4 miesięcy konflikt społeczny tylko się nasila.