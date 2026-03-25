Prorosyjskie słowa Orbana. "Bez relacji z Rosją nie osiągniemy sukcesu"

- Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o Europę Środkową: państwa bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację czy Serbię. Ta część Europy jest silna, też mentalnie. Ciągle jest tu ta energia - powiedział Viktor Orban w rozmowie z anglojęzycznym influencerem Mario Nawfalem, opublikowanej w środę na platformie X.
W jego opinii "za 10 lat to Europa Środka będzie [na kontynencie - red.] najbardziej się liczyć. - Będziemy też lepiej reagować na politykę USA. Musimy tylko przeorganizować stosunek do Rosji. Niektóre państwa regionu wciąż nie rozumieją, że bez relacji i biznesu z Rosją nie osiągniemy sukcesu - powiedział węgierski premier.
- Jeśli uda nam się działać racjonalnie w tej kwestii, przyszłość Europy Środkowej będzie świetna - dodał. - Rosjanie osiągną swoje cele wojenne (na Ukrainie), więc pytaniem otwartym pozostaje tylko to, jak na to zareagujemy - mówił Orban.
Premier Węgier o Trumpie: znak nowych czasów
W ocenie Orbana "elity zachodnie są zmęczone, znudzone i bez pomysłów". - Potrzebowaliśmy kogoś innego i okazało się, że tym kimś jest Donald Trump - powiedział premier.
- Nie zmienimy USA ani tego, że kierują się swoimi interesami. Europejskie moralizatorstwo jest żenujące. Jest dobre tylko dla samopoczucia liberalnych intelektualistów w Brukseli. Błędem było też wyśmiewanie Trumpa. Nawet jeśli to indywidualista bez tradycyjnego zaplecza politycznego, nie można tak się zachowywać. Taka była wola Amerykanów i trzeba ją uszanować, a oni [europejscy przywódcy - red.] tego nie zrobili - ocenił Orban.
- Zniszczyli mosty i możliwości porozumienia z największą potęgą na świecie, dlatego że [Trump - red.] nie jest liberałem jak oni, ale konserwatystą - uznał Orban. - Potem, gdy Trump wygrał po raz drugi, Europa nie zrozumiała, że nie jest to tylko osobisty sukces jednego człowieka, ale znak nowych czasów - dodał.
Orban o globalnym porządku: liberalne podejście się skończyło
Orban jako konsekwencję "nowego porządku światowego" wymienił wojnę w Iranie. - Wcześniej działanie na podstawie interesu narodowego nie było tak powszechne. Ale to całe liberalne, globalistyczne podejście się skończyło. Obecnie liczą się wielkie siły, działające na podstawie swojego interesu, i to właśnie teraz robią Stany Zjednoczone - powiedział Orban.
- Iran był centrum paramilitarnej, międzynarodowej, antysemickiej i antywolnościowej sieci. Zniszczenie tych zdolności może nas zbliżyć do pokoju. Ale jeśli USA nie uda się tego osiągnąć, może to na nas ściągnąć jeszcze bardziej brutalną, bardziej skomplikowaną wojnę - ocenił.
Orban: to niemożliwe, by ktokolwiek pokonał Chiny
Premier Węgier odniósł się też do "globalnej rywalizacji mocarstw", zauważając, że "jest już za późno na pokonanie Chin". - To niemożliwe, by ktokolwiek pokonał Chiny. Jeśli ktoś myśli w kategoriach "tylko jednego słońca na świecie", w ogóle nie rozumie obecnej sytuacji. Chiny są niemożliwe do pokonania. Będą jedną z głównych sił globalnych. Europa już się nie liczy - ocenił Orban.
Mario Nawfal, który rozmawiał z Orbanem, to promowany przez właściciela X Elona Muska influencer i biznesman, który prowadzi firmę Citizen Journalism Network. W przeszłości przeprowadził wywiady między innymi z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem, przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, słowackim premierem Robertem Ficą czy ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.
