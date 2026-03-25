Świat

Prorosyjskie słowa Orbana. "Bez relacji z Rosją nie osiągniemy sukcesu"

Orban z wizytą na Kremlu. "Celem Węgier nigdy nie była konfrontacja z Rosją"
Jeśli uda nam się działać racjonalnie w tej kwestii, przyszłość Europy Środkowej będzie świetna - tak premier Węgier Viktor Orban przekonywał, że kraje regionu "muszą przeorganizować stosunek do Rosji". Oskarżył również europejskich liderów o "zniszczenie możliwości porozumienia" z USA, a także komentował trwającą wojnę z Iranem, nazywając ją konsekwencją "nowego porządku światowego".

- Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o Europę Środkową: państwa bałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację czy Serbię. Ta część Europy jest silna, też mentalnie. Ciągle jest tu ta energia - powiedział Viktor Orban w rozmowie z anglojęzycznym influencerem Mario Nawfalem, opublikowanej w środę na platformie X.

W jego opinii "za 10 lat to Europa Środka będzie [na kontynencie - red.] najbardziej się liczyć. - Będziemy też lepiej reagować na politykę USA. Musimy tylko przeorganizować stosunek do Rosji. Niektóre państwa regionu wciąż nie rozumieją, że bez relacji i biznesu z Rosją nie osiągniemy sukcesu - powiedział węgierski premier.

- Jeśli uda nam się działać racjonalnie w tej kwestii, przyszłość Europy Środkowej będzie świetna - dodał. - Rosjanie osiągną swoje cele wojenne (na Ukrainie), więc pytaniem otwartym pozostaje tylko to, jak na to zareagujemy - mówił Orban.

Premier Węgier o Trumpie: znak nowych czasów

W ocenie Orbana "elity zachodnie są zmęczone, znudzone i bez pomysłów". - Potrzebowaliśmy kogoś innego i okazało się, że tym kimś jest Donald Trump - powiedział premier.

- Nie zmienimy USA ani tego, że kierują się swoimi interesami. Europejskie moralizatorstwo jest żenujące. Jest dobre tylko dla samopoczucia liberalnych intelektualistów w Brukseli. Błędem było też wyśmiewanie Trumpa. Nawet jeśli to indywidualista bez tradycyjnego zaplecza politycznego, nie można tak się zachowywać. Taka była wola Amerykanów i trzeba ją uszanować, a oni [europejscy przywódcy - red.] tego nie zrobili - ocenił Orban.

- Zniszczyli mosty i możliwości porozumienia z największą potęgą na świecie, dlatego że [Trump - red.] nie jest liberałem jak oni, ale konserwatystą - uznał Orban. - Potem, gdy Trump wygrał po raz drugi, Europa nie zrozumiała, że nie jest to tylko osobisty sukces jednego człowieka, ale znak nowych czasów - dodał.

Wizyta "bardzo nietypowa". Sikorski: jest tylko jedno uzasadnienie

Orban o globalnym porządku: liberalne podejście się skończyło

Orban jako konsekwencję "nowego porządku światowego" wymienił wojnę w Iranie. - Wcześniej działanie na podstawie interesu narodowego nie było tak powszechne. Ale to całe liberalne, globalistyczne podejście się skończyło. Obecnie liczą się wielkie siły, działające na podstawie swojego interesu, i to właśnie teraz robią Stany Zjednoczone - powiedział Orban.

- Iran był centrum paramilitarnej, międzynarodowej, antysemickiej i antywolnościowej sieci. Zniszczenie tych zdolności może nas zbliżyć do pokoju. Ale jeśli USA nie uda się tego osiągnąć, może to na nas ściągnąć jeszcze bardziej brutalną, bardziej skomplikowaną wojnę - ocenił.

Orban: to niemożliwe, by ktokolwiek pokonał Chiny

Premier Węgier odniósł się też do "globalnej rywalizacji mocarstw", zauważając, że "jest już za późno na pokonanie Chin". - To niemożliwe, by ktokolwiek pokonał Chiny. Jeśli ktoś myśli w kategoriach "tylko jednego słońca na świecie", w ogóle nie rozumie obecnej sytuacji. Chiny są niemożliwe do pokonania. Będą jedną z głównych sił globalnych. Europa już się nie liczy - ocenił Orban.

Chiński dekalog. 10 mitów, w które mamy wierzyć

Maciej Michałek

Mario Nawfal, który rozmawiał z Orbanem, to promowany przez właściciela X Elona Muska influencer i biznesman, który prowadzi firmę Citizen Journalism Network. W przeszłości przeprowadził wywiady między innymi z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem, przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, słowackim premierem Robertem Ficą czy ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

Viktor OrbanWęgryRosjaChinyUSAUnia Europejska
Mikołaj Stępień
Czytaj także:
imageTitle
Pegula z kompleksem Rybakiny. Szansa na wielki hit w półfinale
EUROSPORT
shutterstock_2755222775
Reagują na podwyżki cen paliw. Będą rekompensaty dla kierowców
BIZNES
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
BIZNES
Donald Trump
Trump "gotowy rozpętać piekło"
Świat
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
METEO
Kobieta żyje w strachu przed dawnym partnerem
"Zniszczę cię, będzie jazda, zginiesz, nic nie zrobisz"
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Viktor Orban
"Orban wykorzystał instrumentalnie Nawrockiego"
KROPKA NAD I
Donald Trump
Trump nie pojedzie na konferencję CPAC. Wybiera się tam Nawrocki
Świat
imageTitle
Stracili mistrzostwo kontynentu przy zielonym stoliku. Nie dają za wygraną
EUROSPORT
Dominic McLaughlin na planie nowego serialu o Harrym Potterze
Jest pierwszy zwiastun nowej adaptacji "Harry'ego Pottera"
Kultura i styl
imageTitle
Wypadek z powodu aktywisty. Niemiła sytuacja na trasie kolarskiego klasyka
EUROSPORT
25 1930 fpf cl-0019
Było spotkanie z premierem. Minister: mówimy "sprawdzam" 
Polska
Donald Trump
Trump poleci do Chin. Jest termin
Świat
Karol Nawrocki zawraca po tym, jak usłyszał pytanie dziennikarza TVN24
Organizacje dziennikarskie bronią reportera TVN24
Polska
imageTitle
Rozczarowanie w Rzeszowie. Polski zespół daleko od Final Four Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
METEO
Pijany pasażer groził kierowcy autobusu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany wszedł do autobusu. Groził kierowcy i zniszczył mu okulary
WARSZAWA
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
BIZNES
imageTitle
Upadek Evenepoela tuż przed metą. Zwycięstwo Godona
EUROSPORT
imageTitle
Arka tonie, trener odchodzi. Szwarga opuszcza Gdynię
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego Brytyjczyka
"Porzucił walizkę i zaczął uciekać". Pościg na Dworcu Centralnym
WARSZAWA
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
METEO
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
BIZNES
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Tusk: jest pierwszy efekt wizyty prezydenta w Budapeszcie. Nawrocki odpowiada
Świat
Pożar w składzie budowlanym
Pożar w składzie budowlanym
WARSZAWA
Pojazd ciężarowy po zderzeniu zjechał z drogi i wpadł do rowu
Zderzenie ciężarówki z autem. Są ranni
Trójmiasto
Nathan Newby
Pacjent wyszedł na papierosa i udaremnił zamach w szpitalu
Świat
imageTitle
Zdrowie najważniejsze. Tomasiak zakończył sezon
EUROSPORT
Zniszczony radiowóz
Uciekał traktorem i staranował radiowóz
Wrocław

