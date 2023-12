"Orban "koniem trojańskim" Rosji. Rolą Polski przekonanie Niemiec i Francji, by "wykorzystać krótki moment"

Orban "koniem trojańskim Rosji"

- Viktor Orban jest dzisiaj jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla jedności Unii Europejskiej. (…) Nie powinniśmy bać się teraz grać twardo z Orbanem, ponieważ on zagraża przyszłości Unii Europejskiej, pomocy dla Ukrainy i kwestiom związanym z praworządnością. To osoba, która jest dzisiaj de facto koniem trojańskim Rosji - powiedziała profesor Pisarska.

- Myślę, że rolą Polski jest przekonać naszych partnerów, między innymi prezydenta Francji Emmanuela Macrona i Niemców, że powinniśmy wykorzystać krótki moment, bo nie wiemy, co wydarzy się po wyborach do Parlamentu Europejskiego i sprawić, że Orban nie będzie mógł już korzystać z szantażu - dodała.

Nowakowski przyznał, że jest zdziwiony postawą premiera Węgier. - Miałem okazję nieźle poznać Orbana, spotykaliśmy się dziesiątki razy. Przecież on wypłynął na proteście przeciwko Rosjanom. To był początek jego kariery. (…) W mojej ocenie Orban gra obecnie w interesie rosyjskim. Nie wiem, czy dlatego, że polityka Węgier jest rewizjonistyczna. Często o tym zapominamy, że w Europie mamy Węgry, Turcję i Rosję. Państwa, które nie zgadzają się na istniejący ład i często okazuje się, że grają razem - zauważył prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

"W jego interesie nie jest zwycięstwo Ukrainy, a przegrana"

Profesor Pisarska zwróciła uwagą na trzy czynniki, które kształtują polityką Orbana. - To wpływy rosyjskie, ale są też czynniki związane z tym, że Orban stworzył swoją bytność polityczną na Węgrzech w kontrze do Unii Europejskiej. On broni suwerenności Węgier, Unia to jest ten straszny byt, z którym należy cały czas walczyć. Trzecia rzecz jest związana z funduszami (unijnymi - red.), których Orban potrzebuje - podkreśliła.