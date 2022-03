"Viktator" - historia węgierskiego premiera

Czerwiec 1989 roku. Na symbolicznym pogrzebie Imre Nagya - komunistycznego premiera Węgier, który stanął po stronie narodu podczas rewolucji węgierskiej - 26-letni Viktor Orban, wezwał wojska sowieckie do opuszczenia Węgier. To było najważniejsze przemówienie w jego życiu. Orban pokazał się światu jako młody, odważny idealista. Niecałą dekadę później po raz pierwszy doszedł do władzy. Po młodzieńczych ideałach niewiele dziś zostało. Materiał TVN24 BiS.

- Negocjowaliśmy razem wejście do Unii Europejskiej. Trochę się ze mnie śmiał, mówił: jak to Jerzy, ty robisz reformy, a nie przejąłeś telewizji i radia - wspomina w rozmowie z TVN24 BiS były premier Jerzy Buzek.

Jak twierdzi, dla Viktora Orbana "najważniejszą rzeczą jest przejęcie telewizji i radia, to jest obowiązek władzy rządzącej". - To już wtedy była wielka różnica. To jest człowiek, który myśli inaczej. Ja to czułem - dodaje Buzek.