Senator USA krytykuje Orbana. "Woli być marionetką Putina"

Viktor Orban i Władimir Putin
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
"Smutne jest to, że Orban wyraźnie woli być marionetką Putina niż przyjacielem NATO" - ocenił senator USA Thom Tillis. Skomentował słowa węgierskiego premiera o tym, że Ukraina jest "wrogiem" Węgier. Zdaniem amerykańskiego senatora "Węgrzy powinni to rozważyć" przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Republikański senator Thom Tillis we wpisie w serwisie X skomentował sobotnie słowa premiera Węgier Viktora Orbana na temat Ukrainy. Szef węgierskiego rządu skrytykował Kijów za apelowanie do UE o wstrzymanie importu taniej rosyjskiej energii. - Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem - powiedział.

Orban: każdy, kto tak mówi, jest naszym wrogiem, więc Ukraina nim jest
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban: każdy, kto tak mówi, jest naszym wrogiem, więc Ukraina nim jest

Amerykański senator: wyraźnie Obran woli być marionetką Putina

"Smutne jest to, że Orban wyraźnie woli być marionetką Putina niż przyjacielem NATO" - napisał senator Thom Tillis. "Węgrzy powinni to rozważyć, idąc wiosną do wyborów" - dodał.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Orban w ubiegłym tygodniu pochwalił się poparciem od prezydenta USA Donalda Trumpa.

Większość niezależnych sondaży publikowanych przed wyborami daje opozycyjnej TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem Orbana.

Opracował Kuba Koprzywa/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

