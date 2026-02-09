Senator USA krytykuje Orbana. "Woli być marionetką Putina"

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Republikański senator Thom Tillis we wpisie w serwisie X skomentował sobotnie słowa premiera Węgier Viktora Orbana na temat Ukrainy. Szef węgierskiego rządu skrytykował Kijów za apelowanie do UE o wstrzymanie importu taniej rosyjskiej energii. - Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem - powiedział.

Amerykański senator: wyraźnie Obran woli być marionetką Putina

"Smutne jest to, że Orban wyraźnie woli być marionetką Putina niż przyjacielem NATO" - napisał senator Thom Tillis. "Węgrzy powinni to rozważyć, idąc wiosną do wyborów" - dodał.

It is sad that Orbán clearly prefers to be a puppet to Putin instead of a friend to NATO. That’s something the people of Hungary should consider as they head to the polls this spring. https://t.co/A3aO95N8xa — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) February 8, 2026 Rozwiń

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Orban w ubiegłym tygodniu pochwalił się poparciem od prezydenta USA Donalda Trumpa.

Większość niezależnych sondaży publikowanych przed wyborami daje opozycyjnej TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem Orbana.

Opracował Kuba Koprzywa/ads