Viktor Orban o zbrodniach w Ukrainie: nikt nie jest pewny tego, czy może wierzyć własnym oczom, należy to zbadać

Premier Węgier Viktor Orban odniósł się w środę do rosyjskiej agresji na Ukrainie. - Tę wojnę wywołali Rosjanie, to oni zaatakowali Ukrainę, to ich akt agresji. Takie jest wspólne stanowisko Unii Europejskiej i Węgry to stanowisko podzielają - powiedział. Mówiąc o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Rosjan, oświadczył, że "wszystkie powinny zostać zbadane - niezależnie od tego, że żyjemy w czasach masowej manipulacji, w których nikt nie jest nawet pewny tego, czy może wierzyć własnym oczom".