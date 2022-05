Viktor Orban napisał list do von der Leyen. Krytykuje plany wprowadzenia szóstego pakietu sankcji

Premier Węgier Viktor Orban w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ocenił, że przyjęcie planowanego szóstego pakietu sankcji unijnych przeciw Rosji "byłoby historyczną klęską". Podkreślił, że wymagałoby to znacznego rozwinięcia infrastruktury dostaw surowców energetycznych i gruntownej przebudowy systemu rafinerii.

"Ani Węgry, ani cała Unia Europejska nie są gotowe do przyjęcia i realizacji posunięć proponowanych przez Komisję. Sankcje można przyjmować, jeśli we wszystkich państwach członkowskich spełnione zostaną wszystkie niezbędne warunki" - wynika z fragmentów listu upublicznionych przez "Financial Times".