Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban: każdy, kto tak mówi, jest naszym wrogiem, więc Ukraina nim jest

Viktor Orban
Węgry, Jordania, Kazachstan, Kosowo i Pakistan podpisały Kartę Rady Pokoju
Źródło: Reuters
Premier Viktor Orban nazwał Ukrainę "wrogiem" Węgier. Tymi słowami odniósł się do działań Kijowa na rzecz ograniczenia importu energii z Rosji. Kilka dni wcześniej Budapeszt zaskarżył do TSUE unijny program mający uniezależnić wspólny rynek od rosyjskich paliw.

Przemawiając w sobotę na wiecu w mieście Szombathely, Orban skrytykował Ukrainę za apelowanie do UE o wstrzymanie importu taniej rosyjskiej energii. - Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem – powiedział węgierski premier.

Orban odniósł się również do starań Kijowa o akcesję do UE, podkreślając, że chociaż Węgry powinny współpracować z Ukrainą jako swoim sąsiadem, Kijów nigdy nie powinien wstąpić w szeregi Wspólnoty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
UE zakręca kurek. Jest decyzja w sprawie rosyjskiego gazu
BIZNES
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
BIZNES
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Wiadomość z Ameryki" dla Orbana. Trump poparł go w wyborach

Państwa UE ostatecznie zatwierdziły 26 stycznia zakaz importu rosyjskiego gazu, który ma wejść w życie w 2027 roku. Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 roku, a gazu dostarczanego rurociągami – do 30 września 2027 roku. Za przyjęciem przepisów opowiedziała się większość państw członkowskich. Przeciwko głosowały Węgry i Słowacja.

Węgry wnoszą skargę do TSUE

W miniony poniedziałek, 2 lutego, szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto ogłosił wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przeciwko unijnemu planowi REPowerEU, którego celem jest uniezależnienie Wspólnoty od rosyjskich paliw kopalnych.

Szijjarto argumentował w uzasadnieniu decyzji swojego rządu, że Węgry "bez rosyjskiej ropy i gazu nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa energetycznego, ani utrzymać niskich kosztów energii dla węgierskich rodzin".

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2024 r. 74 procent węgierskich zasobów gazu pochodziło z Rosji, a w przypadku ropy było to 86 proc. W porównaniu z 2018 r. zanotowano znaczący wzrost - wtedy importowany z Rosji gaz stanowił 64 proc. zasobów Węgier, a ropy - 66 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
Viktor OrbanUkrainaWojna w UkrainieWęgryRosjaUnia EuropejskaTSUEpaliwaEnergia elektrycznaGaz ziemny
Czytaj także:
imageTitle
Co ze zdrowiem Vonn? Trener nie miał dobrych informacji
EUROSPORT
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
WARSZAWA
Widok na drzewo od strony działki dewelopera (25.03.2025)
Dąb był pomnikiem przyrody dwa tygodnie. Potem przycięto mu konary. Sprawa w Sądzie Najwyższym
Tomasz Mikulicz
Zima, mróz, noc
Nawet -20 stopni. Te noce będą bardzo mroźne
METEO
imageTitle
Sportowa empatia. Świątek zwróciła się do Vonn
EUROSPORT
imageTitle
Król-Walas powstrzymywała łzy. "Jeden głupi błąd"
EUROSPORT
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
WARSZAWA
Ilia Malinin
Historyczny moment. Zdecydował się na element zakazany przez 50 lat
EUROSPORT
Gołoledź
Wciąż jest ślisko, będzie bardzo mroźno. IMGW ostrzega
METEO
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
BIZNES
Za wejście na wydmy w Holandii trzeba płacić?
Spacer po wydmach i lasach tylko z biletem? Co tu jest nie tak
Jakub Zulczyk
imageTitle
Polska w czołowej dziesiątce biathlonowej sztafety
EUROSPORT
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
WARSZAWA
imageTitle
Były zawodnik pogrążył Pogoń. Zła seria trwa w najlepsze
Najnowsze
imageTitle
Ma być największą gwiazdą igrzysk. Zdobył pierwsze złoto
EUROSPORT
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch gazu w Słubicach. Ewakuacja mieszkańców
Lubuskie
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
METEO
fotograf aparat
Wykładają mięso, by mieć dobre zdjęcia. "Etyka jest czymś osobistym"
Tomasz Mikulicz
Łyżwiarstwo na igrzyska olimpijskich 2026
Szczęście nie uśmiechnęło się do reprezentanta Polski
RELACJA
imageTitle
Król-Walas zatrzymana. Strefa medalowa była o krok
EUROSPORT
Zatrzymali ich "łowcy głów"
"Łowcy głów" w akcji. Zatrzymali w jednym domu dwóch poszukiwanych
Lublin
imageTitle
Był medal i nie ma medalu. Szwedka nie nacieszyła się srebrem
EUROSPORT
66-latek był pijany
Pijany dziadek przyjechał odebrać wnuka ze szkoły
Białystok
Policja
Wylał denaturat na siedzenia w autobusie i podpalił
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro
Sędzia o słowach Ziobry. "To próba zastraszania"
Niemcy, ludzie
Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę
BIZNES
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
METEO
Policjanci uratowali psa
Leżał zziębnięty na polu, policjanci uratowali psa
Lublin
Zbigniew Ziobro
Ziobro "ukrywając się, potwierdza swoją winę"
"KAWA NA ŁAWĘ"
Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica