Jourova: nie będziemy się wahać przed uruchomieniem wobec Polski procedury o naruszenie prawa unijnego

Jeśli prawa przyjęte przez kraje członkowskie nie są zgodne z prawem unijnym, musimy działać - powiedziała w środę wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Odnosząc się do przyjętej w Polsce ustawy zwanej represyjną przekazała, że trwają jej analizy. - Nie będziemy się wahać przed uruchomieniem procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej, jeśli analiza będzie prowadziła do takiego wniosku - dodała.

Ewentualne uruchomienie procedury ze strony KE może w późniejszych krokach prowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli wcześniejszy dialog Komisji z władzami krajowymi nie doprowadzi do porozumienia.

Wiceszefowa KE zaapelowała do europosłów, by nie zapominali, że utrzymywanie rządów prawa jest nie tylko zadaniem Komisji Europejskiej, ale też wspólnym obowiązkiem Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz państw członkowskich. Powtórzyła, że Komisja będzie nadal działała jako strażnik traktatów. - Jeśli prawa przyjęte przez kraje członkowskie nie są zgodne z prawem unijnym, musimy działać i uruchamiać procedury, które są przewidziane w unijnej legislacji - tłumaczyła.

Przypomniała, że Komisja pracuje nad nowym prewencyjnym narzędziem dotyczącym praworządności. Ma być to coroczna ocena stanu rządów prawa we wszystkich krajach członkowskich. Jak wyliczała Jourova, taki mechanizm będzie obejmował porządek konstytucyjny, niezależność sądownictwa, możliwości walki kraju z korupcją oraz pluralizm mediów. Dodała, że trwają prace z państwami członkowskimi nad metodą oceny praworządności i zbierania danych. - Naszą intencją jest, by mieć gotowy pierwszy dokument tej jesieni, by możliwa była debata z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską - poinformowała Jourova.