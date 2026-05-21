Świat

"To nie są wieści, których ktoś się spodziewa". Była synowa Trumpa ze szczerym wpisem

Vanessa Trump
Tiger Woods potwierdził swój związek z Vanessą Trump
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Chip Somodevilla/PAP
Vanessa Trump, była synowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, przekazała w środę, że choruje na nowotwór piersi. Przez lata była żoną Donalda Trumpa Juniora, a obecnie w chorobie wspiera ją legenda golfa, Tiger Woods.

Informacje o chorobie przekazała w mediach społecznościowych. "Niedawno zdiagnozowano u mnie raka piersi" - napisała na Instagramie 48-letnia Vanessa Trump. "Choć nie są to wieści, których ktoś się spodziewa, z zespołem medyków pracujemy nad planem leczenia" - dodała.

Vanessa Trump przeszła operację

We wpisie Vanessa Trump podziękowała za przeprowadzoną na początku tego tygodnia operację. Zaznaczyła, że jest pełna nadziei i skupiona na powrocie do zdrowia. Wpis skomentowała jej była szwagierka. "Modlę się o siłę dla ciebie i szybki powrót do zdrowia. Kocham Cię" - napisała Ivanka Trump. Jak donosi magazyn "People", powołując się na informacje z kilku źródeł, w chorobie wspiera ją jeden z najbardziej znanych golfistów na świecie, Tiger Woods. Sportowiec potwierdził ich związek w mediach społecznościowych w marcu ubiegłego roku.

Vanessa Trump to była modelka. W latach 2005-2018 była związana z najstarszym synem urzędującego prezydenta USA, Donaldem Trumpem Jr., z którym ma piątkę dzieci. Para miała się poznać dzięki ojcu, który przedstawił ich sobie na przyjęciu.

pc

Źródło: CNN, People, NBC News
USADonald TrumpNowotworyZdrowie
