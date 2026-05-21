"To nie są wieści, których ktoś się spodziewa". Była synowa Trumpa ze szczerym wpisem

Tiger Woods potwierdził swój związek z Vanessą Trump

Informacje o chorobie przekazała w mediach społecznościowych. "Niedawno zdiagnozowano u mnie raka piersi" - napisała na Instagramie 48-letnia Vanessa Trump. "Choć nie są to wieści, których ktoś się spodziewa, z zespołem medyków pracujemy nad planem leczenia" - dodała.

Vanessa Trump przeszła operację

We wpisie Vanessa Trump podziękowała za przeprowadzoną na początku tego tygodnia operację. Zaznaczyła, że jest pełna nadziei i skupiona na powrocie do zdrowia. Wpis skomentowała jej była szwagierka. "Modlę się o siłę dla ciebie i szybki powrót do zdrowia. Kocham Cię" - napisała Ivanka Trump. Jak donosi magazyn "People", powołując się na informacje z kilku źródeł, w chorobie wspiera ją jeden z najbardziej znanych golfistów na świecie, Tiger Woods. Sportowiec potwierdził ich związek w mediach społecznościowych w marcu ubiegłego roku.

Vanessa Trump to była modelka. W latach 2005-2018 była związana z najstarszym synem urzędującego prezydenta USA, Donaldem Trumpem Jr., z którym ma piątkę dzieci. Para miała się poznać dzięki ojcu, który przedstawił ich sobie na przyjęciu.

