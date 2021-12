Unijni przywódcy uczcili pamięć Giscarda d'Estaing

Valery Giscard d'Estaing - architekt Europy

Valery Giscard d'Estaing jest uważany za jednego z architektów Europy, należy do grona tych polityków, którzy pracowali nad istotnymi etapami jej budowy, takimi jak utworzenie Rady Europejskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, początki unii walutowej, a nawet powołanie Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Od 2001 roku d'Estaing przewodniczył Konwentowi Europejskiemu, inicjując debaty i refleksje na temat rozwoju Unii. Przywódcy UE wielokrotnie podkreślali również znaczenie tych jego decyzji, które "przyczyniły się do postępu francuskiej demokracji", jak obniżenie wieku, w którym Francuzi uprawnieni są do głosowania do 18, dekryminalizacji aborcji, czy wprowadzenie do francuskiego prawa możliwości ogłoszenia rozwodu za obopólną zgodą.