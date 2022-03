Mieszkańcy chcą usunięcia pomnika Władimira Putina, który stoi w Toskanii

Włoski dziennik "Il Messaggero" podał, że ustawienie pomnika rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w miejscowym parku było pomysłem ówczesnego burmistrza Mario Puglii. Wystąpił on z inicjatywą utworzenia w parku stref "honoru i hańby", a w nich wzniesienia pomników "wielkich i małych, otoczonych niesławą" osobistości.

Mieszkańcy Vagli Sotto chcą usunięcia pomnika Władimira Putina

Gazeta podała, że obecny burmistrz Giovanni Ludovici oświadczył, że gdy otrzyma formalny wniosek, gotów jest usunąć pomnik lub przenieść go do strefy hańby. Stoi w niej między innymi statua kapitana statku Costa Concordia Francesco Schettino, który doprowadził do jego katastrofy przed 10 laty.