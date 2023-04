Referendum konstytucyjne w Uzbekistanie. Prezydent pozostanie na stanowisku do 2040 roku?

W Uzbekistanie trwa w niedzielę referendum konstytucyjne, którego przedmiotem jest znowelizowany tekst, zapowiadający reformy rozszerzające prawa obywateli, ale także wzmacniający władzę prezydenta. Jeżeli projekt zmian zostanie zaakceptowany, co uchodzi za niemal pewne, Szawkat Mirzijojew będzie mógł pozostać na swym stanowisku do 2040 roku.

Co zakłada projekt zmian w konstytucji?

Proponowane zmiany przewidują m. in. wydłużenie kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat przy utrzymaniu obecnej zasady limitu sprawowania urzędu do dwóch kadencji.