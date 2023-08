Autorytarny przywódca Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew zakazuje ubóstwa w swoim kraju

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew nakazał urzędnikom, by do końca bieżącego roku setki tysięcy rodzin opuściły strefę ubóstwa - poinformował portal Radia Swoboda. Stołeczny Taszkent ma się natomiast jeszcze w tej dekadzie przekształcić w "megalopolis z czystym powietrzem".

Szawkat Mirzijojew oświadczył, że w 2022 roku sferę ubóstwa opuścił milion osób, a w pierwszym kwartale 2023 roku - 210 tysięcy osób. Na spotkaniu z urzędnikami z resortu pracy oraz gubernatorami obwodów (odpowiednik polskiego województwa) prezydent Uzbekistanu polecił podjęcie działań zmierzających do tego, by stworzyć listę 200 tysięcy ludzi, którzy mają przejść kurs przedsiębiorczości i zdobyć kwalifikacje w branżach, które przynoszą wysoki dochód.

Wzoruje się na Chinach

Radio Swoboda przypomniało, że 10 maja przywódca Uzbekistanu zapowiedział pilotażowe wprowadzenie programu walki z ubóstwem, opierając się na doświadczeniu Chin - ma on zostać wprowadzony w jednym rejonie (odpowiednik powiatu) w każdym z obwodów. Jeżeli program zadziała zgodnie z założeniami, w 2024 roku zostanie wprowadzony w całym kraju.

Taszkent w "światowej czołówce"

26 lipca prezydent Mirzijojew wydał dekret stanowiący, że stolica kraju - Taszkent - ma do 2030 roku wejść do "czołowej pięćdziesiątki miast świata, w których żyje się najlepiej" na liście Economist Intelligence Unit. Taszkent ma zostać do tego czasu przekształcony w "megalopolis z czystym powietrzem", w którym wszelkie usługi publiczne będą realizowane bez najmniejszych problemów.