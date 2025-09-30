Zbiór bawełny w Uzbekistanie. Nagranie archiwalne Źródło: Human Rights Watch

Spośród ponad 1900 dzieci (zarówno tych, które spożywały kefir, jak też tych, które miały tylko z nimi kontakt) jeszcze w sobotę w szpitalach pozostawały 182 - poinformował, cytowany przez portal Fergana Agency, Nurmat Atabekow z Komitetu ds. Dobrostanu Sanitarno-Epidemiologicznego i Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia Uzbekistanu.

Urzędnik potwierdził, że u wszystkich chorych zdiagnozowano ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, który zazwyczaj trwa dwa-trzy dni, o ile udzielana pomoc jest właściwa.

Jak podkreślił Atabekow, dzieci, których stan oceniano jako średnio ciężki, zaczęły szybko wracać do zdrowia. Jednocześnie nie stwierdzono ani jednego ciężkiego przypadku.

Aresztowano siedem osób

Portal gazeta.uz poinformował, że wstępnie zebrane informacje z postępowania wyjaśniającego wskazują, że przyczyną masowego zatrucia mógł być kefir dostarczany do placówek przedszkolnych przez lokalnego producenta.

Jak dotąd w sprawie zatrzymano siedem osób - trzech przedstawicieli zakładu produkującego napój mleczny oraz czterech przedstawicieli firm outsourcingowych.

Położony w Azji Centralnej Uzbekistan jest najludniejszym - po Rosji - państwem powstałym po rozwiązaniu ZSRR. Jego populacja przekroczyła w 2025 roku 38 milionów osób.

Jest przy tym społeczeństwem bardzo młodym, ze średnią wieku poniżej 30. roku życia. Dzieci w wieku przedszkolnym jest - według danych Banku Światowego - około 3,2 miliona, z czego 75 procent korzysta z edukacji właściwej dla swojego wieku.

