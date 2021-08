Resort obrony Uzbekistanu: Zestrzeliliśmy afgański samolot wojskowy

Brak doniesień o ofiarach

Informacje o ucieczce prezydenta

Wcześniej dziennik "New York Times", powołując się na anonimowego członka delegacji afgańskiej podczas rozmów pokojowych w katarskiej Dosze, napisał, że prezydent Afganistanu Aszraf Ghani, który opuścił kraj po wkroczeniu talibów do Kabulu, przyleciał do Uzbekistanu samolotem z żoną Rulą i swoimi dwoma doradcami. Później osobisty ochroniarz prezydenta Afganistanu przekazał katarskiej stacji telewizyjnej Al-Dżazira, że ​​Ghani poleciał do Taszkentu.