Niezależni dziennikarze nękani przed wyborami w Uzbekistanie

Groźby, którym towarzyszą materiały pornograficzne, wysyłane są przez internet z anonimowych kont, jednak - jak podało Radio Swoboda - ustalono, że co najmniej dwie z nich nadeszły z profilów związanych z użytkownikami rozpowszechniającymi w mediach społecznościowych treści prorządowe. Zaledwie w ciągu 30 minut 16 października kilkadziesiąt postów z groźbami pod adresem dziennikarzy zjawiło się na kanale uzbeckiej redakcji Radia Swoboda w komunikatorze Telegram.

Dyrektor Radia Wolna Europa/Radia Swoboda Jamie Fly podkreślił, że groźby pod adresem dziennikarzy są "obrzydliwe" i zaapelował do władz o zakończenie zastraszania niezależnych mediów.

Pięciu kandydatów

W prezydenckich wyborach w tym kraju, które odbędą się w najbliższą niedzielę, zmierzy się pięciu kandydatów, wśród nich obecny szef państwa Szawkat Mirzijojew, który we wrześniu 2016 roku przejął stery władzy w kraju liczącym około 34 mln mieszkańców po śmierci autorytarnego poprzednika, Islama Karimowa. Większość ekspertów nie ma wątpliwości co do ogłoszenia jego wygranej.