Utwory z milionami wyświetleń, linia odzieżowa. Piosenkarz Tony C. zatrzymany, miał współpracować z mafią

Piosenkarz Tony C. i jego obecna żona Tina R., wcześniej wdowa po bossie kamorry, zostali zatrzymani w ramach akcji włoskich służb. Oboje są podejrzani o współpracę z mafią Neapolu. Według śledczych działali dla Vincenza di Lauro, syna Paola di Lauro, legendarnego capo, który odbywa właśnie karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Tony C. był znany nie tylko z muzyki, którą tworzy. Jest autorem pomysłu na linię odzieżową "Corleone" i markę napojów energetycznych "9 mm". "Sugestywne nazwy, puszczające oko do świata przestępczego" - oceniają karabinierzy.