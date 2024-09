Uszkodzony statek z wybuchowym ładunkiem chce okrążyć Europę

Uszkodzony statek MV Ruby, który wiezie 20 tysięcy ton saletry amonowej, kieruje się do portu w Valletcie na Malcie - wynika z danych serwisów do śledzenia ruchu jednostek pływających. Rzecznik maltańskiego ministerstwa transportu poinformował jednak, że statek nie ma zgody na wpłynięcie do tego portu i nie dostanie jej, dopóki nie pozbędzie się niebezpiecznego ładunku.