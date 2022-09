"Setki kilogramów materiałów wybuchowych" do uszkodzenia gazociągów Nord Stream

Rządy Danii i Szwecji zwróciły się w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poinformowały, że do wywołania eksplozji, które doprowadziły do wycieków z gazociągów Nord Stream, mogły zostać użyte "setki kilogramów materiałów wybuchowych". Członkowie Rady Bezpieczeństwa mają zająć się w piątek sprawą możliwego sabotażu na Morzu Bałtyckim w pobliżu Bornholmu.