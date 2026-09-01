Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykański okręt wpływa do portu w Tajlandii. Miasto szykuje dodatkowe patrole policji

USS Abraham Lincoln
Pattaya w Tajlandii na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Handout/U.S Navy / Zuma Press / Forum
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln zbliża się do portu w mieście Pattaya w Tajlandii. Jego załoga, licząca pięć tysięcy żołnierzy i marynarzy, przebywała na morzu przez ponad 270 dni. Lokalne władze przygotowują miasto na obecność Amerykanów, organizują między innymi dodatkowe patrole policji.

W środę w nocy amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln wpłynie do portu Laem Chabang położonego w pobliżu tajlandzkiego miasta Pattaya. Na pokładzie znajduje się około pięciu tysięcy marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Opuścili oni bazę w San Diego w Kalifornii w listopadzie 2025 roku i przez ostatnie miesiące przebywali na pełnym morzu.

Początkowo powrót do Stanów Zjednoczonych planowano na maj, ale misję przedłużono w związku z wojną z Iranem. W Tajlandii żołnierze i marynarze mają mieć zapewnioną możliwość odpoczynku i regeneracji po ponad 270 dniach misji.

Przygotowania na przyjęcie Amerykanów

Władze miasta Pattaya przygotowują się na przyjęcie amerykańskiej załogi. Wyzwaniem dla służb jest między innymi nocne życie w tym popularnym kurorcie. Do miasta mają być skierowane dodatkowe patrole policji, które pojawią się w imprezowych dzielnicach i na wybrzeżu. Gubernator prowincji Chonburi Narit Niramaiwong poinformował, że 600 funkcjonariuszy "zapewni ochronę i inne niezbędne wsparcie".

Władze podały też, że w ostatni weekend zatrzymano blisko 50 osób trudniących się prostytucją. Komendant lokalnej policji Anek Srathongyoo wyjaśniał w poniedziałek, że to dlatego, iż osoby świadczące usługi seksualne mogą potencjalnie nagabywać klientów w miejscach publicznych, nad czym trudno byłoby władzom zapanować. - Robimy, co w naszej mocy, ale jest to trudne - podkreślił.

Pattaya, Tajlandia
Pattaya, Tajlandia
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Władze miasta liczą potencjalne zarobki

Władze miasta liczą, że wizyta Amerykanów będzie miała korzystny wpływ na jego budżet. Burmistrz Poramase Ngampiches szacuje, że każdy z członków amerykańskiej załogi może wydać równowartość od 30 do 90 dolarów dziennie, w zależności od tego, jak długo będzie pozostawał na lądzie i czy będzie tam nocował. - Powinno to przyczynić się do ożywienia gospodarki Pattai w perspektywie krótkoterminowej - powiedział. Władze zaapelowały jednak do lokalnych przedsiębiorców, aby nie zawyżali cen amerykańskim żołnierzom.

Ostateczny wpływ na gospodarkę regionu będzie zależał od tego, gdzie żołnierze i marynarze zdecydują się spędzać wolny czas. - Kiedy dotarła do nas wiadomość, że okręt amerykańskiej marynarki zawinie do Pattai, stało się to dla nas źródłem nadziei. Mieszkam w Pattai od ponad 20 lat i nigdy nie widziałam tak słabego sezonu jak w tym roku - przyznała Lisa Hamilton, szefowa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Rozrywkowej.

Przez kolejnych kilka dni około 40 autobusów ma wozić Amerykanów z portu do miasta i z powrotem. W niedzielę okręt ma wyruszyć w drogę do USA. W jego kierunku zmierza już inny amerykański lotniskowiec USS George Washington, który - zgodnie z zaplanowaną wcześniej rotacją - ma zastąpić go na Bliskim Wschodzie.

Obawy o zdrowie psychiczne załogi

Politycy amerykańskiej Partii Demokratycznej alarmowali, że załoga USS Abraham Lincoln ustanowiła rekord, jeśli chodzi o liczbę dni spędzonych na morzu bez zawijania do portu.

USS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln
Źródło zdjęcia: Handout/U.S Navy / Zuma Press / Forum

W mediach pojawiły się doniesienia i informacje od rodzin członków załogi, według których zdrowie psychiczne żołnierzy się pogarsza, miało też dochodzić do prób samobójczych na pokładzie. Informowano również o pogarszających się warunkach sanitarnych, w tym zepsutych toaletach i braku ciepłej wody. Posiłki miały się czasem ograniczać do połowy szklanki ryżu i dwóch tortilli.

Źródło: Reuters, "The Guardian", tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
58 min
pc
Zondacrypto i Michał Moskal. "Niezręcznie to jest siorbać przy obiedzie"
Kawa na ławę
27 min
pc
"Zanosi się na to, że to jedna z największych afer pisowskich"
Fakty po Faktach
Udostępnij:
Tagi:
TajlandiaUSABliski Wschód
Czytaj także:
statek kosmiczy sojuz progress shutterstock_1371521279
Rosyjski pośpiech. Porażka odpowiedzi na Starlinka
BIZNES
Nowe studio Faktów i TVN24
Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!
BIZNES
imageTitle
Barcelona uwierzyła w Jesusa. Zastąpi "Lewego"
EUROSPORT
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Konflikt radnej KO z taksówkarzem. Ugoda i decyzja prokuratury
Trójmiasto
Ulewy, deszcz
Z wyżu do niżu. Nadchodzą dni z ulewami i burzami
METEO
Władimir Putin, John Ratcliffe
Nowe doniesienia po wizycie szefa CIA w Moskwie
Świat
Zderzenie w Raszynie
Dwie kolizje w ciągu kilkunastu minut. Kierowca wydmuchał półtora promila
WARSZAWA
Wyłudzali pieniądze przy sprzedaży koparek i ciągników
Klienci płacili, ale sprzętu nie dostawali. Pieniądze trafiały na kryptowalutowe rachunki
Katowice
"Tęsknię za Tobą Czechu" - baner o takiej treści zawisł na brzegu Olzy w 2020 roku podczas pandemii COVID-19
Polacy kontra Czesi? Na pograniczu mówią zupełnie co innego
Cezary Paprzycki
Katedra Poznańska
Archidiecezja pozywa rodzinę, w tym 14-latkę
Poznań
52-latek usłyszał zarzuty
Przełom po 24 latach, podejrzany o gwałt zatrzymany
Katowice
imageTitle
Raków ogłosił nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Japońskie obligacje - kurs
Globalna wyprzedaż. Tego nie było od 1996 roku
BIZNES
Nowy premier Kanady Mark Carney
Premier Kanady zachęca do udziału w "najbardziej spektakularnej" imprezie na świecie
Świat
Król Hakon VIII i księżniczka Ingrid Alexandra
"Przyrzekam i przysięgam". Nowy król zaprzysiężony
Świat
Edyta Marchelska-Groszfeld jest starostą powiatu zambrowskiego
Starosta twierdzi, że minister rolnictwa groził jej i jej rodzinie. Ten zaprzecza
Białystok
Koń z opaską na języku, Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
Opaskami mocują koniom języki do żuchwy. Jest śledztwo
Martyna Sokołowska
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi na chłodnych frontach
METEO
kobieta smutek twarz shutterstock_2103416738
Seniorzy z tej grupy wypadali najgorzej. Chodzi o kontakty z dziećmi
Anna Bielecka
Nepalscy ratownicy przeszukują tunele pod elektrownią wodną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
Przeczesują tunele kamerą termowizyjną. "Nasze nadzieje się rozwiały"
METEO
Groził partnerce, że zabije jej psa. Spełnił groźbę (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy usłyszała ukraiński, zaczęła szarpać za włosy nastolatkę
WARSZAWA
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant oskarżony po akcji zatrzymania oszusta. Był zawieszony, wrócił do służby
Wrocław
Brandenburg
Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. 20 kilometrów przy polskiej granicy
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w wieżowcu, osiem zarzutów dla 74-latka
Katowice
Dentysta pierwszego kontaktu
NFZ zmienia wizyty u dentysty dla dzieci. Powód może zaskakiwać
Zdrowie
Jarosław Kaczyński
Wystąpienie Kaczyńskiego bez pytań. "Kpina z ludzi"
Polska
Tim Cook
Nowy lider w Apple. "Zmieni się mój tytuł"
BIZNES
Co udostępnia Zbigniew Ziobro
"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Zbigniew Ziobro
Zuzanna Karczewska
Mariusz Błaszczak
"Były szef MON podważył sens istnienia NATO"
Polska
Pożar na skrzyżowaniu Jasielskiej i Racławickiej
W śmieciarce zapaliły się odpady
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica