Świat Amerykański okręt wpływa do portu w Tajlandii. Miasto szykuje dodatkowe patrole policji

Pattaya w Tajlandii na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Handout/U.S Navy / Zuma Press / Forum

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W środę w nocy amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln wpłynie do portu Laem Chabang położonego w pobliżu tajlandzkiego miasta Pattaya. Na pokładzie znajduje się około pięciu tysięcy marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Opuścili oni bazę w San Diego w Kalifornii w listopadzie 2025 roku i przez ostatnie miesiące przebywali na pełnym morzu.

Początkowo powrót do Stanów Zjednoczonych planowano na maj, ale misję przedłużono w związku z wojną z Iranem. W Tajlandii żołnierze i marynarze mają mieć zapewnioną możliwość odpoczynku i regeneracji po ponad 270 dniach misji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Iran zaatakował siły USA w Jordanii

Przygotowania na przyjęcie Amerykanów

Władze miasta Pattaya przygotowują się na przyjęcie amerykańskiej załogi. Wyzwaniem dla służb jest między innymi nocne życie w tym popularnym kurorcie. Do miasta mają być skierowane dodatkowe patrole policji, które pojawią się w imprezowych dzielnicach i na wybrzeżu. Gubernator prowincji Chonburi Narit Niramaiwong poinformował, że 600 funkcjonariuszy "zapewni ochronę i inne niezbędne wsparcie".

Władze podały też, że w ostatni weekend zatrzymano blisko 50 osób trudniących się prostytucją. Komendant lokalnej policji Anek Srathongyoo wyjaśniał w poniedziałek, że to dlatego, iż osoby świadczące usługi seksualne mogą potencjalnie nagabywać klientów w miejscach publicznych, nad czym trudno byłoby władzom zapanować. - Robimy, co w naszej mocy, ale jest to trudne - podkreślił.

Pattaya, Tajlandia Źródło zdjęcia: Shutterstock

Władze miasta liczą potencjalne zarobki

Władze miasta liczą, że wizyta Amerykanów będzie miała korzystny wpływ na jego budżet. Burmistrz Poramase Ngampiches szacuje, że każdy z członków amerykańskiej załogi może wydać równowartość od 30 do 90 dolarów dziennie, w zależności od tego, jak długo będzie pozostawał na lądzie i czy będzie tam nocował. - Powinno to przyczynić się do ożywienia gospodarki Pattai w perspektywie krótkoterminowej - powiedział. Władze zaapelowały jednak do lokalnych przedsiębiorców, aby nie zawyżali cen amerykańskim żołnierzom.

Ostateczny wpływ na gospodarkę regionu będzie zależał od tego, gdzie żołnierze i marynarze zdecydują się spędzać wolny czas. - Kiedy dotarła do nas wiadomość, że okręt amerykańskiej marynarki zawinie do Pattai, stało się to dla nas źródłem nadziei. Mieszkam w Pattai od ponad 20 lat i nigdy nie widziałam tak słabego sezonu jak w tym roku - przyznała Lisa Hamilton, szefowa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Rozrywkowej.

Przez kolejnych kilka dni około 40 autobusów ma wozić Amerykanów z portu do miasta i z powrotem. W niedzielę okręt ma wyruszyć w drogę do USA. W jego kierunku zmierza już inny amerykański lotniskowiec USS George Washington, który - zgodnie z zaplanowaną wcześniej rotacją - ma zastąpić go na Bliskim Wschodzie.

Obawy o zdrowie psychiczne załogi

Politycy amerykańskiej Partii Demokratycznej alarmowali, że załoga USS Abraham Lincoln ustanowiła rekord, jeśli chodzi o liczbę dni spędzonych na morzu bez zawijania do portu.

USS Abraham Lincoln Źródło zdjęcia: Handout/U.S Navy / Zuma Press / Forum

W mediach pojawiły się doniesienia i informacje od rodzin członków załogi, według których zdrowie psychiczne żołnierzy się pogarsza, miało też dochodzić do prób samobójczych na pokładzie. Informowano również o pogarszających się warunkach sanitarnych, w tym zepsutych toaletach i braku ciepłej wody. Posiłki miały się czasem ograniczać do połowy szklanki ryżu i dwóch tortilli.