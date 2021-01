Fala dymisji w Białym Domu. CNN: członkowie rządu rozmawiają o odsunięciu Trumpa

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Rozmowy o 25. poprawce

Zdaniem stacji CNN niektórzy członkowie rządu Trumpa prowadzą rozmowy na temat 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji, która mówi o pozbawieniu prezydenta władzy. Procedura wymaga zaangażowania w to wiceprezydenta.

Jak donosił dziennik "New York Times", to zastępca Trumpa Mike Pence, a nie prezydent, zatwierdził rozkaz rozmieszczenia oddziału Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Wcześniej - mimo presji ze strony Trumpa - Pence stwierdził że nie może jednostronnie odrzucić głosów Kolegium Elektorów, za co spotkała go krytyka ze strony przywódcy USA.