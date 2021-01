Chaos na Kapitolu, Trump apeluje o spokój. "Żadnej przemocy"

"Apeluję do wszystkich na Kapitolu o zachowanie spokoju. Żadnej przemocy!" - napisał w środę na Twitterze prezydent USA Donald Trump w odpowiedzi na wydarzenia w Waszyngtonie, gdzie jego zwolennicy wdarli się do budynku Kongresu.

W środę podczas obrad Kolegium Elektorskiego, mającego zatwierdzić wybór Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych do budynku Kapitolu wdarli się zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, który przegrał wybory prezydenckie i podważa ich wyniki. Demonstranci wtargnęli do sali obrad Izby Reprezentantów i Senatu.

Na wniosek Trumpa Gwardia Narodowa uda się na Kapitol - poinformowała rzeczniczka Białego Domu. Wcześniej gubernator Wirginii poinformował o wysłaniu do stolicy oddziałów Gwardii Narodowej z tego stanu.

"Apeluję do wszystkich na Kapitolu o zachowanie spokoju"

W odpowiedzi na wydarzenia w Waszyngtonie, Trump zaapelował o spokój. "Apeluję do wszystkich na Kapitolu o zachowanie spokoju. Żadnej przemocy! Pamiętajcie, MY jesteśmy Partią Prawa i Porządku - szanujcie Prawo i naszych wspaniałych policjantów i policjantki. Dziękuję!" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Pence: będą stawiane zarzuty

"Przemoc i zniszczenia, które mają miejsce na amerykańskim Kapitolu muszą się zakończyć i to teraz. Każda osoba w to zaangażowana musi szanować funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i niezwłocznie opuścić budynek" - dodał.

Apele do prezydenta

Jak pisze CNN, doradcy prezydenta Trumpa wzywają go, "by zrobił więcej" w sprawie chaosu, który rozgrywa się w amerykańskiej stolicy. Do tej pory Trump nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, ani nie zapowiedział wystąpienia telewizyjnego - zwraca uwagę stacja.