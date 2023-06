Zwłoki nastolatka w płonącym ognisku. Władze: to było zabójstwo

Bliscy 18-letniego Parkera League'a z Nebraski zgłosili jego zaginięcie 15 czerwca. Absolwent szkoły średniej 9 czerwca odwiedził swoich przyjaciół w mieście Tempe w pobliżu Phoenix, stolicy stanu Arizona, i planował wrócić do domu trzy dni później. 12 czerwca w płonącym ognisku na terenie Bullfrog Canyon na zachód od Tempe znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak ustaliły władze, był to Parker League. Należące do niego rzeczy odkryto w domu w Tempe - przekazał magazyn "People" we wtorek.