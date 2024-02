Zwłoki dziewczynki zalane betonem, ciało jej brata w walizce na złomowisku. Aresztowano dwie osoby

Dwie osoby zostały zatrzymane i aresztowane pod zarzutem zabójstwa w związku z odnalezieniem zwłok dwojga dzieci w amerykańskim stanie Kolorado - informuje "The New York Times" powołując się na lokalną policję.

Dzieci były ostatni raz widziane w 2018 roku

Komunikat Pueblo Police Department informuje, że przesłuchiwani zostali zapytani o dzieci. Policja nie precyzuje, czy chodzi o ich biologiczne potomstwo, media piszą jednak o chłopcu i dziewczynce, ostatni raz widzianych w lecie 2018 roku. On miał wówczas 5 lat, a ona 3 lata. Para twierdziła, że dzieci wyjechały Phoenix w Arizonie. Śledczy szybko sprawdzili tę wersję i okazało się, że nie była prawdziwa. Niedługo potem dotarli do samochodu kobiety, pozostawionego na miejscowym złomowisku. 6 lutego przeszukano pojazd. W bagażniku auta leżała walizka, a w niej kolejne zwłoki - dziecka płci męskiej.

15 lutego policja w Pueblo otrzymała potwierdzenie od koronera hrabstwa Pueblo. Badania DNA wykazały, że zabetonowane w metalowym pojemniku szczątki należały do Yesenii Dominguez, a te z walizki do Jesusa Domingueza Jr. Dwa dni później poinformowano o areszcie zarządzonym dla obojga rodziców. Według relacji "The New York Times" na Minjarez i Dominguezie ciążą zarzuty zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Sąd wyznaczył w stosunku do każdego z nich kaucję w wysokości 2 mln dolarów (w przeliczeniu ok. 8 mln zł)