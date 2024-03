8-latka zginęła w hotelowym basenie. Śledztwo trwa

Zdaniem Millera ułożenie zwłok dziecka może sugerować, że na terenie basenu doszło do awarii, a rura, która powinna wypychać wodę na zewnątrz, celem imitowania prądu rzecznego, zamiast tego zaczęła zasysać wodę do wewnątrz. - Nie sądzę, by (zmarła dziewczynka – red.) pomyślała sobie 'podpłynę tutaj i zobaczę, co tam jest' - ocenił mężczyzna.