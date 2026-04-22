Świat Arsenał USA pustoszeje. Odbudowa może zająć lata Oprac. Justyna Sochacka

Zniszczenia w Teheranie (23.03.) Źródło: Reuters

Według waszyngtońskiego ośrodka Center for Strategic International Studies (CSIS) siły USA zużyły co najmniej połowę pocisków do systemów THAAD służących przechwytywaniu rakiet balistycznych, niemal połowę pocisków do systemów Patriot, co najmniej 45 procent nowych pocisków balistycznych wystrzeliwanych z systemu HIMARS, Precision Strike Missiles (PrSM), a także 30 procent rakiet manewrujących Tomahawk.

Ponadto według ekspertów CSIS w 20 procentach zużyto pociski tarczy antyrakietowej systemu Aegis, SM-3 i SM-6 oraz rakiety powietrze-ziemia JASSM.

System Patriot Źródło: DVIDS

Według źródła, które cytuje CNN, wyniki analizy CSIS w dużej mierze pokrywają się z niejawnymi analizami Pentagonu. Autorzy raportu oceniają, że choć wojsko USA wciąż posiada wystarczająco dużo amunicji, by wznowić bombardowanie Iranu, jeśli zajdzie taka potrzeba, uszczuplony arsenał nie wystarczyłby na konfrontację z równorzędnym rywalem, jak na przykład Chiny.

Odbudowa arsenału ma zająć lata

Mimo starań Pentagonu, by zwiększyć produkcję pocisków rakietowych, według oceny CSIS, uzupełnienie ubytków w zapasach zajmie lata.

"Wysokie wydatki na amunicję stworzyły okno zwiększonej podatności na ataki w zachodnim Pacyfiku" - powiedział CNN Mark Cancian, emerytowany pułkownik Korpusu Piechoty Morskiej USA i jeden z autorów raportu CSIS.

Dodał, że "uzupełnienie tych zapasów zajmie od jednego roku do czterech lat, a kolejne kilka lat zajmie ich rozbudowa do niezbędnego poziomu".

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział z kolei, że wojsko "ma wszystko, czego potrzebuje, aby działać w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta".

Kosiniak-Kamysz: możliwe opóźnienia w dostawie pocisków i rakiet

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany w środę w Radiu Zet, czy w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie może dojść do opóźnień dostaw pocisków, rakiet do Himarsów czy Patriotów.

- Może dojść do takich opóźnień - odpowiedział. - Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską. Opóźnienia nie powinny być bardzo dotkliwe, ale mogą również dotyczyć Polski - dodał.

Szef MON mówił, że "nadrobienie zdolności produkcyjnych przemysłów i amerykańskiego, i europejskich to niestety lata, a nie miesiące".

Trump przedłuża zawieszenie broni z Iranem

We wtorek późnym wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił w serwisie Truth Social, że przedłuża wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem. Będzie obowiązywać do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Trump zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.

