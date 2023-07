Wracali z imprezy, zapomnieli o córeczce. Półtoraroczne dziecko nie żyje po nocy w samochodzie 

Rodzice zmarłego dziecka, Joel i Jazmine Rondon, zostali aresztowani pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci w czwartek - informowała tego samego dnia CBS News. Portal stacji zrelacjonował konferencję prasową, podczas której szeryf hrabstwa Polk, Grady Judd, podzielił się ustaleniami w sprawie śmierci półtorarocznej dziewczynki. Według policji córka Rondonów była sama w pojeździe od ok. godziny 2. w nocy czasu miejscowego w środę do ok. godz. 11., kiedy to została odnaleziona. Temperatura powietrza przekraczała już wówczas 40 stopni Celsjusza. ( 105 F).

Wrócili z przyjęcia, dziecko zostało w samochodzie

Para wraz z trójką dzieci brała udział w zorganizowanej w Lakeland imprezie z okazji Dnia Niepodległości, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 4 lipca. Po powrocie do domu, znajdującego się na terenie hrabstwa Polk, Jazmine Rondon zabrała do środka dzieci w wieku sześciu i ośmiu lat "aby dać im coś do jedzenia i położyć do łóżka i powiedziała mężowi, by zabrał do domu ich najmłodsze dziecko" - relacjonował szeryf Judd w czwartek. Joel Rondon wniósł do środka kilka tac z jedzeniem, a kiedy zobaczył, że wszystkie drzwi samochodu są zamknięte, uznał że to jego żona zabrała córkę do domu. Zobaczył, że kobieta śpi i sam poszedł do łóżka ok. 3. nad ranem. Żaden z rodziców nie zapytał drugiego, czy przynieśli dziewczynkę do środka.