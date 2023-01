Zostawiła nowo narodzone dziecko na brzegu rzeki i odjechała. Kobiecie grozi 27 lat więzienia

Grozi jej do 27 lat więzienia

W środę 25 stycznia 2023 Jennifer Matter przyznała się do zabójstwa chłopca. - Zostawiłam (dziecko) na plaży, odeszłam, wsiadłam do samochodu i odjechałam bez zamiaru powrotu - stwierdziła w trakcie procesu. Z dokumentów sądowych, cytowanych przez ABC News, wynika, że kobieta "miała nadzieję, że ktoś, kto mieszka w pobliżu, znajdzie go żywego". Wyrok w sprawie zostanie ogłoszony 28 kwietnia. "Grozi jej do 27 lat więzienia" - przekazała CBS News.