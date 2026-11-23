Świat "To wyglądało jak porwanie". Ojciec z córką płakali i krzyczeli Maciej Wacławik |

Agenci ICE zatrzymali dwie osoby przed startem samolotu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Agenci Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) około godziny 8.00 weszli na teren lotniska Seattle-Tacoma, by zatrzymać Ricarda Larrondo Mendozę, który samolotem linii Alaska Airlines miał lecieć do Los Angeles. Wiza mężczyzny straciła ważność - podało ICE w oświadczeniu.

Agenci zatrzymali również Sofię Hernandez Mejię - przekazało ICE, dodając, że ona również posiada nieważną wizę. Poinformowano, że zostanie oskarżona o napaść na funkcjonariuszy federalnych, ponieważ "oblała ich gorącą kawą".

Według mediów zatrzymani to ojciec i córka. Byli w drodze na uroczystość rodzinną związaną z chrztem. Ubiegali się o azyl w USA, gdzie mieszkają od 2015 roku - poinformowała w rozmowie z agencją AP ich prawniczka Olia Catala.

Wideo z lotniska. "Przerażające"

Agencja Reuters opublikowała film, na którym widać moment zatrzymania mężczyzny oraz kobietę, która rozpaczliwie krzycząc, próbuje powstrzymać agentów. Nagranie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson odniósł się do niego podczas konferencji prasowej zwołanej w sobotę. - ICE zupełnie wymknęło się spod kontroli i dziś mamy do czynienia z kolejnymi dowodami na to - ocenił polityk Partii Demokratycznej. Wspomniane wideo nazwał "przerażającym" i "mrożącym krew w żyłach".

Masked ICE Agents Allegedly Pushed Past Passengers and Detained Two Travelers Waiting to Board at Sea-Tac Airport #seattle pic.twitter.com/4aFIRzNMZJ — SEATTLESUBMISSIONS (@SEATTLESUBMISS) November 21, 2026 Rozwiń

Dodał, że przekazał przedstawicielowi Alaska Airlines, iż linie "muszą wezwać ICE do opuszczenia naszych lotnisk". Podobną prośbę skieruje także do wszystkich pozostałych przewoźników obsługujących loty z Seattle - podkreślił. Linie Alaska Airlines wydały oświadczenie, w którym wyraziły "zaniepokojenie" działaniami władz federalnych. Przewoźnik zauważył, że nie został wcześniej poinformowany o planowanej akcji.

Sposób działania urzędu zajmującego się imigracją skrytykowała także burmistrzyni Seattle Katie Wilson, która w serwisie X określiła je jako "niedopuszczalne i nieamerykańskie".

Świadek: to wyglądało jak porwanie

Reuters rozmawiał z Johnem Gaedeke'em - świadkiem, który nagrał akcję ICE. Mężczyzna przekazał, że zamaskowani agenci w cywilnych ubraniach podeszli do pasażera od tyłu, nie legitymując się. - Na początku to wyglądało jak porwanie, bo nie okazano żadnych dokumentów tożsamości - stwierdził. Dodał, że krewni "płakali i krzyczeli".

Zdaniem Gaedeke'a zatrzymana kobieta nie oblała funkcjonariusza kawą. Stwierdził, że napój rozlał się, gdy została schwytana. - Nie widziałem, żeby ktoś rzucał kawą - powiedział.

Jeszcze w sobotę na lotnisku w Seattle odbył się protest przeciwko ICE. Demonstranci mieli ze sobą transparenty z takimi napisami jak: "ICE precz z Waszyngtonu" oraz "Zlikwidować ICE".

Latem tego roku ICE zmieniło taktykę, intensyfikując działania na lotniskach i skupiając się na ukierunkowanych operacjach w różnych częściach USA - zauważa brytyjski dziennik "Guardian".

W minionym roku fiskalnym [od 1 października 2025 do 30 września 2026 - red.] ICE zatrzymała 491 tys. osób - podał Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA na swej stronie 12 listopada.

red. AZ