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Świat

Na dziś zaplanowano wykonanie kary śmierci. Godzinę przed egzekucją ogłoszono decyzję sądu

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Christa Pike
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: tn.gov/correction
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Amerykanka Christa Pike została skazana na karę śmierci za brutalne zabójstwo w 1996 roku. 50-latka miała zostać stracona w środę, jednak sąd, na krótko przed egzekucją, zdecydował o jej wstrzymaniu.

Federalny sąd apelacyjny wstrzymał egzekucję 50-letniej Christy Pike na około godzinę przed planowanym podaniem śmiertelnego zatrzyku. W uzasadnieniu podano, że sąd musi rozpatrzyć argumenty prawników skazanej. "Nie wiadomo, na jak długo egzekucja może zostać wstrzymana" - zauważył portal NBC News. Jeśli wyrok śmierci zostanie wykonany, Christa Pike będzie pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od 200 lat.

Brutalne zabójstwo i trzy dekady w celi śmierci

Według oskarżenia Pike miała 18 lat, gdy w 1995 roku wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem, Tadarylem Shippem, pobiła, torturowała i zamordowała 19-letnią Colleen Slemmer. Para poznała ofiarę w ośrodku szkoleniowym dla młodzieży z problemami.

Christa Pike
Christa Pike
Źródło zdjęcia: tn.gov/correction

Pike i Shipp przyznali się do zabójstwa. Shipp usłyszał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego. Pike została skazana w 1996 roku na karę śmierci. W ciągu kolejnych 30 lat jej prawnicy co najmniej trzykrotnie zwracali się do sądu stanowego o złagodzenie wyroku ze względu na młody wiek i "poważną chorobę psychiczną w chwili popełnienia przestępstwa".

Według obrońców, Pike w dzieciństwie doświadczyła przemocy fizycznej i seksualnej oraz była zaniedbywana. Cierpiała również na chorobę afektywną dwubiegunową i zespół stresu pourazowego, które zostały zdiagnozowane już po aresztowaniu. Obrońcy utrzymywali, że po latach ich klientka wciąż zmaga się z trudnościami psychicznymi, ale zrozumiała, że to, co zrobiła, było złe.

W 2025 roku sąd w Tennessee zdecydował, że kobieta zostanie stracona w 2026 roku. Jak podaje NBC egzekucję zaplanowano na środę o godzinie 10.00 czasu lokalnego (17.00 w Polsce).

W ostatnim czasie o sprawie ponownie zrobiło się głośno po tym, jak wniosek Pike o ułaskawienie trafił na biurko gubernatora Tennessee Billa Lee. Gubernator odrzucił go jednak, o czym powiadomił 28 września. Jak podkreślił, decyzję podjął po "dogłębnym rozpatrzeniu wniosku".

Redagował AM

Źródło: NBC News, BBC, tvn24.pl
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Tagi:
Kara śmierci w USAkara śmierciUSASąd
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