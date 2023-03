Żona Matthew McConaugheya opisuje turbulencje w samolocie do Niemiec. "Wszystko latało, był chaos"

Żona Matthew McConaughey'a o turbulencjach

Jedną z pasażerek samolotu do Frankfurtu była modelka Camila Alves McConaughey. Żona Matthew McConaugheya zamieściła na swoim profilu na Instagramie film nagrany na pokładzie oraz swoją relację z tego, co działo się podczas lotu.

"Podczas lotu zeszłej nocy powiedziano, że samolot spadł prawie 4000 stóp, 7 osób trafiło do szpitala, wszystko latało wszędzie. By uszanować prywatność osób wokół mnie pokażę tylko tyle, ale w samolocie był CHAOS, a turbulencje wciąż nadchodziły" - napisała. "Lot, który widzisz dzisiaj w wiadomościach! Tak… to ten. Dzięki Bogu wszyscy są już bezpieczni i ok" - dodała.