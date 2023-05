Żołnierz oskarżony o wyciek tajnych dokumentów USA pozostanie w areszcie

Jack Douglas Teixeira, żołnierz Gwardii Narodowej USA oskarżony o wyciek tajnych dokumentów wojskowych, pozostanie w areszcie - zdecydował w piątek amerykański sąd. Czeka go proces pod zarzutem naruszenia ustawy o szpiegostwie.

- Nie jest wcale nieprawdopodobne, że obcy rząd zwróciłby się do oskarżonego w celu uzyskania informacji - ocenił sędzia. Wskazał na nieuczciwość żołnierza, który wielokrotnie nie dotrzymywał słowa. - Nie martwi się o nikogo poza sobą - podkreślił Hennessy.

W opinii prokuratury tajne dokumenty, do których miał dostęp Teixeira, trafiły do grupy czatowej Discord. Wyciek jest uważany za najpoważniejsze naruszenie bezpieczeństwa narodowego USA od czasu, gdy ponad 700 tysięcy dokumentów, filmów i not dyplomatycznych pojawiło się w 2010 roku na stronie WikiLeaks.